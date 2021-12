A Prefeitura de Coronel Fabriciano realizou na quinta e sexta-feira, 16 e 17 de dezembro, a IV Conferência Municipal de Educação – Etapa municipal da Conae, que ocorrerá em Brasília em novembro do ano que vem. Embora distante, o evento nacional requer que todos os municípios brasileiros façam essa discussão em tempo hábil, sendo a data limite até o último dia 18 de dezembro para realização dos debates no âmbito municipal.

O evento fabricianense reuniu cerca de 500 educadores das redes municipal e estadual de Coronel Fabriciano, profissionais da rede privada, Conselhos Municipais de Educação, de Alimentação Escolar e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Também participaram das discussões representantes de instituições e de segmentos da sociedade em geral, visto que todos têm participação garantida nas discussões e formulação de propostas que vão balizar as políticas educacionais pelos próximos anos. Em sua 4ª edição, a Conferência tem como tema “Inclusão, Equidade e Qualidade: Compromisso com o futuro da educação brasileira.” A primeira Conferência foi realizada em 2010.

A palestra de abertura ficou por conta da professora de direito e mestre Dra. Angélica Barroso Bastos, que alertou para as questões centrais da conferência no âmbito do direito, gênero e raça. Grupos de trabalho, sob coordenação da comissão organizadora, se encarregaram das formulações de ideias e debates com as aspirações e expectativas do município.

O secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra, ressalta que o trabalho alcança toda a sociedade: “A partir da conferência municipal, vamos tirar as propostas do plano de educação em todos os níveis, municipal, estadual e federal e estamos aqui discutindo um tema que é de interesse de todos, que é a educação”, disse.

O diretor da Escola Municipal Maria da Conceição Ataíde, Gilberto Penha Andrade resumiu a importância da Conae. “É a oportunidade que temos de promover mudanças nacionais a partir de uma discussão transparente e democrática. Temos que fazer o dever de casa agora para colher depois”, disse o professor.

A superintendente Regional de Ensino, Edvania Lana Morais Andrade, exaltou a pluralidade das discussões e o comprometimento de todos. “Cada um do lugar que está pode discutir as temáticas segundo a sua visão. É o momento ímpar de pensarmos no município com o olhar nas políticas públicas municipais, estaduais e nacionais”, disse.