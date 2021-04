Fabriciano retoma aulas presenciais na rede municipal

Depois de sair da onda roxa para a onda amarela, conforme os critérios do governo estadual, Coronel Fabriciano autorizou a volta das aulas presenciais em sistema de rodízio na segunda-feira (26). Parte dos alunos frequenta a escola na segunda, quarta e sexta-feira e outra, na terça e quinta-feira. Na semana seguinte inverte a ordem.

O prefeito Marcos Vinicius, disse que determinou o retorno das aulas presenciais porque entende que o vírus veio para ficar e não deseja que o município fique refém da doença.

“É preciso avançar. É importante para o município e é importante para os alunos. Garantimos segurança nas normas sanitárias. O que não pode mais é deixar nossas crianças ficarem prejudicadas. Vamos lutar cada dia para aprimorar as políticas de saúde para que os alunos possam se desenvolver”, disse o prefeito.

Segundo balanço parcial da Secretaria de Governança Educacional, cerca de 60% dos alunos retornaram. A expectativa é de um aumento gradual no volume de estudantes dentro das salas de aula nos próximos dias. O secretário de Governança Educacional, Carlos Alberto Serra Negra, ressalta que muitos pais ainda não se organizaram para a retomada das aulas e fez uma convocação.

“Não temos dúvidas de que a presença dos alunos vai aumentar dia a dia. Agora não temos mais volta. Precisamos estudar e concluir o ano letivo com segurança e sem perder o fio da meada”, disse.

Além do aparato preventivo nas escolas e dos protocolos sanitários, a secretaria mandou dedetizar todas as unidades educacionais. Todas as escolas emitiram comunicados para os pais de boas-vindas e prepararam um vasto material educativo.

“As escolas são um ambiente seguro. Os pais podem ficar tranquilos e enviar os filhos. Semana que vem vamos entregar os uniformes e novas máscaras para todos os alunos”, concluiu Serra.

Com a entrega das novas máscaras, cada estudante que possuía 2 máscaras passa a ter 4. Coronel Fabriciano possui cerca de 9 mil alunos matriculados na rede municipal, incluindo os estudantes da EJA – Educação de Jovens e Adultos.