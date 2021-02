Faculdade oferece 350 bolsas integrais para aprovados inscritos no CadÚnico

A instituição privada de ensino Rede Doctum informou à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur) de Ipatinga, nesta semana, que está oferecendo bolsas integrais para os aprovados no processo seletivo de graduação do Programa Acesso Superior que estejam inscritos no CadÚnico.

O Programa beneficiará 350 estudantes com 100% de gratuidade em qualquer curso de graduação, seja na modalidade presencial ou EaD. O Acesso Superior é voltado para candidatos ingressantes que vão cursar o 1º período letivo em 2021, que estejam devidamente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal e preencham todos os requisitos estabelecidos no regulamento completo.

Em Ipatinga, são mais de 20 cursos presenciais e de EaD, sendo eles: Administração, Direito, Engenharia Civil, Matemática, Letras, entre outros. As inscrições devem ser realizadas até sábado (27) e o processo seletivo acontece no domingo (28), de 14h às 17h, por meio da plataforma de vestibular on-line.

As provas terão 50 questões objetivas, sendo cobrados conhecimentos em Português, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física e Química. O resultado final dos contemplados e deferimento da matrícula será publicado no dia 6 de março. Todo o processo será realizado remotamente, respeitando as medidas de distanciamento e prevenção da Covid-19. O candidato pode acessar o regulamento completo e se inscrever gratuitamente através do endereço eletrônico doctum.edu.br/acessosuperior.

As bolsas são pessoais e intransferíveis e terão validade para todo o curso, incluindo matrículas e rematrículas.

COMO SE CADASTRAR NO CADÚNICO?

Em Ipatinga, para se cadastrar no CadÚnico, o responsável pela família precisa comparecer à unidade da rua Edgard Boy Rossi, 80, Centro, com seu CPF ou título de eleitor em mãos. Além disso, deve apresentar pelo menos um documento com foto de todas as pessoas da família, mais o comprovante de residência.