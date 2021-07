Faculdade São Francisco Xavier oferece desconto de 50% para graduação em Enfermagem

Todos os alunos que se matricularem para o curso de Enfermagem da Faculdade São Francisco Xavier ganharão 50% de desconto nas mensalidades do primeiro período da graduação. E, a partir do segundo período, os alunos que comprovarem renda de até dois salários mínimos brutos poderão renovar o benefício. A comprovação deverá ser feita anualmente.

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também vale desconto. O candidato que apresentar o resultado do Enem superior ou igual a 650 pontos terá desconto de 50% nas mensalidades de todos os períodos do curso de Enfermagem. Já a comprovação do resultado do ENEM entre 500 e 649 pontos, garante desconto de 30% em toda a graduação e, o candidato que apresentar nota entre 450 e 499 pontos, garantirá desconto de 10% em todo o curso.

Além dos descontos ofertados, o aluno que ingressar no curso de Enfermagem da Faculdade São Francisco Xavier terá estágio garantido no Hospital Márcio Cunha (HMC).

As inscrições para o vestibular estão abertas até o dia 31 de julho e podem ser feitas pelo site fsfx.com.br/faculdade.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: faculdade@fsfx.com.br ou pelo telefone: (31) 3830 -5820.