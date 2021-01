Faculdade Única realiza vestibular gratuito

A Faculdade Única de Ipatinga vai promover, no primeiro sábado do mês de fevereiro (dia 6), o Vestibular 2021 Faculdade Única – Versão Digital. Quem realizar a prova entre 8h e 18h nesta data concorre a bolsas de até 100% de desconto.

A avaliação se trata da produção de uma redação, sem questões objetivas, em que o tema será divulgado no dia. Os autores das melhores produções vão ganhar os prêmios: uma bolsa de 70% durante toda a graduação e curso à escolha do autor da segunda melhor redação e, para o primeiro lugar, uma bolsa de 100% nas mesmas condições.

INSCRIÇÕES GRATUITAS

O vestibular é digital com inscrições gratuitas e pode ser feito no conforto de casa. Para se inscrever, basta acessar o site www.bit.ly/vestibular-unica

MENSALIDADES FLEXÍVEIS

Para o ano de 2021, a Faculdade Única trouxe uma novidade: flexibilidade nas aulas presenciais. Desta forma, os estudantes podem escolher quantos dias por semana estão dispostos a assistir as aulas de modo presencial e quantos dias preferem aulas remotas. O valor mensal dos cursos varia de acordo com a opção desejada: presencial, semipresencial ou EaD.

CREDIBILIDADE

No dia 2 de dezembro de 2020, o ator Global, Thiago Lacerda, fez uma visita à sede da Faculdade Única de Ipatinga, localizada na rua Salermo, número 299, no bairro Bethânia. Ao conhecer as salas, laboratórios e materiais didáticos da Instituição, o artista afirmou que se tornar estudante da Faculdade Única é uma das melhores decisões que se pode tomar.