Fundação Aperam inaugura projeto Atletas Cidadãos em Timóteo

A Fundação Aperam Acesita inaugurou nesta semana o projeto Atletas Cidadãos. A iniciativa é viabilizada com recursos captados junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, via Edital Fundos da Infância e Adolescência – FIA 2019 do Itaú Social.

A cerimônia de abertura foi realizada na Escola Municipal do Limoeiro, e marcou o Dia do Estudante celebrado nessa quarta-feira (11), e contou com a presença do presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino; do vice-prefeito e secretário de educação de Timóteo, José Vespasiano; da subsecretária de Educação, Márcia Lessa, da diretora da Escola Municipal do Limoeiro, Sandra Terezinha e da representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fernanda Martins.

A sala onde acontecerão as atividades do ‘Atletas Cidadãos’ é equipada com minicomputadores, gabinete de carregamento móvel e fones de ouvido, para uso dos alunos, e com um notebook para o professor. Os equipamentos são conectados a uma plataforma por meio da qual serão trabalhadas questões de Língua Portuguesa e Matemática. Inovador, o espaço digital transforma de modo positivo o processo de aprendizagem dos alunos e torna mais ágil a sua evolução, segundo observa o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

“Por meio desse projeto marcado pela tecnologia, otimizamos os processos de aprendizagem em sala de aula dando mais dinamicidade às aulas, cumprindo com o objetivo dessa iniciativa. O sistema de ensino precisou ser adaptado para uma nova realidade em função da pandemia, mas acreditamos muito na forma como foi redesenhado. Assim, a Aperam reafirma sua crença no potencial transformador da sociedade por meio da educação. O Atletas Cidadãos potencializa essa nossa convicção”, destaca Venilson Vitorino.

A implantação da plataforma educacional, ainda segundo o presidente, amplia as práticas pedagógicas, por meio do desenvolvimento de competências e habilidades, fundamentadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nas Matrizes de Referência da Prova Brasil/SAEB. “Por meio de jogos educacionais e games, a ministração de aulas dinâmicas e interativas rendem bons resultados e ganhos importantes para a educação”, disse Venilson.

Nesta quinta-feira (12) o Atletas Cidadãos chegou ao Instituto Municipal de Educação Técnica de Timóteo – IMETT. O projeto irá atender nas duas escolas 600 adolescentes na faixa etária de 11 a 14 anos, totalizando 24 turmas.

Para a diretora da Escola Municipal do Limoeiro, Sandra Terezinha, a iniciativa é um sonho da comunidade escolar realizado em momento muito oportuno, que exige criatividade para a reinvenção do sistema educacional. “Pra gente, é uma honra poder receber o Atletas Cidadãos. Temos trabalhado arduamente para continuar prestando um serviço de excelência aos nossos alunos. Após um ano e meio de pandemia, poder receber novamente os alunos em sala de aula tem sido um desafio árduo, mas seguimos convictos de que o projeto irá agregar ao processo educacional dos nossos adolescentes”, relata.

O vice-prefeito de Timóteo e secretário de Educação do município, José Vespasiano, destacou a parceria duradoura entre a Fundação Aperam Acesita e a prefeitura. “A gente sabe o tanto que é importante esse elo da Fundação com a comunidade escolar. Para nós, é um privilégio poder contar com esse projeto, num momento tão desafiador. Ele nos apoiará dando suporte à manutenção da qualidade da educação”, finaliza.

MULTIPLICANDO SABERES

A Fundação Aperam Acesita ainda mantém outros projetos voltados à educação. De forma on-line será realizado a partir da próxima semana o Circuito Educacional. A iniciativa tem como intuito capacitar educadores do Vale do Aço e Vale do Jequitinhonha, por meio de encontros on-line, para discussão de pautas que integram o dia a dia da comunidade escolar. Serão trabalhadas as temáticas: Inteligência Emocional, Metodologias Ativas, Planejamento e Avaliação.

FUTURO DO TRABALHO

Ainda nesta semana será iniciado em parceria com a Junior Achievement – MG (JA – MG), o programa Futuro do Trabalho. A iniciativa tem como objetivo contemplar jovens meninas ou que se identificam com o gênero, que têm interesse em conhecer possibilidades de projetar sua carreira dentro das novas perspectivas do mercado.

O Futuro do Trabalho é um programa de aprendizagem prática, 100% online, para que jovens conheçam as carreiras de alto crescimento, desenvolvam habilidades socioemocionais e definam suas preferências ao escolher uma carreira.