Minas Gerais avança no fortalecimento do quadro de pessoal das escolas estaduais. Nesta quarta-feira (17), foi publicado no Diário Oficial do Estado mais uma lista de nomeação de profissionais aprovados em concurso público. Com esse novo lote, o governo de Minas cumpre com o compromisso de promover 8 mil nomeações, até o fim deste ano, de profissionais para atuar na rede estadual de ensino.

Foram nomeados mil profissionais para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB), aprovados em concurso da Educação regido pelo edital SEE nº 07/2017. As vagas contemplam 76 municípios de 23 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

Essa é a quarta listagem de nomeações publicadas pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) somente neste ano, totalizando, desde o início da gestão, cerca de 8 mil novos servidores na rede estadual. Na primeira publicação, em agosto de 2019, foram feitas mil nomeações.

Ainda no mesmo ano, em outubro, outros dois lotes de chamamento dos aprovados em concurso foram realizados. Em março de 2020, foi publicada uma nova listagem. Em função das implicações causadas pela pandemia de Covid-19, as nomeações voltaram a ser feitas em janeiro de 2021.

O cronograma foi, então, retomado após a melhoria dos indicadores epidemiológicos, com a publicação do sexto lote em setembro e o sétimo em outubro deste ano.