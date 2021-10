Governo oferta curso gratuito de inglês a profissionais do ramo alimentício

O Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo (MTur), está oferecendo mais uma oportunidade de qualificação gratuita a profissionais do turismo. O curso “Inglês para Restaurantes”, disponibilizado em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, está com inscrições abertas e visa capacitar trabalhadores do ramo alimentício para melhorar os serviços prestados aos turistas internacionais. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro.

Dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) apontam que a gastronomia é o terceiro maior impulsionador de viagens no planeta. No Brasil, trata-se de um dos itens mais bem avaliados por estrangeiros. Oito em cada 10 turistas internacionais aprovaram a gastronomia brasileira em 2019, segundo um estudo do MTur. Para o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, a qualificação deste segmento é importantíssima para fidelizar visitantes estrangeiros.

“Os bares e restaurantes são parte fundamental de uma viagem. Cerca de metade dos gastos dos turistas é direcionada à alimentação. Portanto, o serviço ofertado nesses lugares deve ser de excelência. O idioma não pode ser um impedimento para ofertar um serviço de qualidade e mostrar todo o potencial da gastronomia brasileira aos visitantes estrangeiros”, destacou o ministro.

O curso será realizado na modalidade a distância, com aulas ao vivo pela plataforma Google Classroom®. As atividades e videoaulas oferecidas foram elaboradas para simular situações do cotidiano em serviços de alimentação, a fim de proporcionar um aprendizado intuitivo e dinâmico. Dentre os conteúdos abordados estão grupos alimentares, utensílios e equipamentos, processos de produção de alimentos, pratos típicos da culinária paraibana e atendimento a clientes.

OUTROS CURSOS

Também estão com inscrições abertas mais 15 cursos promovidos gratuitamente pelo Ministério do Turismo para profissionais do setor. Entre eles, Atendimento ao Turista, Gestor de Turismo, “Autismo, Acessibilidade e Inclusão” e “Empreendedorismo Social e o Futuro do Desenvolvimento Turístico de Alcântara (MA)”, além de outras 10 qualificações ofertadas em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS).

Com informações do Ministério do Turismo