IFMG no Leste de Minas oferece 220 vagas pelo Sisu

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) vai ofertar ao todo 932 vagas na edição do primeiro semestre de 2021 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições estarão abertas entre os dias 6 e 9 de abril e devem ser feitas pelo site do Sisu (sisu.mec.gov.br).

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS NO LESTE DE MG

O Campus Ipatinga oferece 20 vagas para o curso de engenharia elétrica. No Campus Governador Valadares, serão 80 vagas distribuídas entre os cursos de engenharia ambiental e sanitária, engenharia civil, engenharia de produção e tecnologia em gestão ambiental.

Já o Campus São João Evangelista oferece 120 vagas distribuídas nos cursos de administração, agronomia, ciências biológicas, engenharia florestal, matemática e sistema de informação.

O edital Sisu/IFMG 2021.1, com as oportunidades de vagas divididas pelos 18 campi da instituição, pode ser acessado no portal www.ifmg.edu.br.

MATRÍCULAS

O resultado do Sisu será divulgado em 13 de abril. Um dia depois, 14, começam os prazos para matrícula nas instituições participantes (até 19 de abril). É preciso ficar atento à documentação exigida. Os candidatos devem acompanhar as publicações pelo portal do IFMG (www.ifmg.edu.br).