Iniciativa aproxima colaboradores da Usiminas a estudantes em prol de um futuro melhor

Como transformar a vida de jovens estudantes por meio da educação e das experiências vividas? Foi com essa questão na mente dos participantes que a Mentoria Plano de Vida, ação idealizada pelo programa de Voluntariado da Usiminas, teve seus primeiros encontros realizados ainda em junho.

De um lado da tela, alunos de escolas públicas de Ipatinga (MG), Itatiaiuçu (MG) e Cubatão (SP) e, do outro, colaboradores voluntários da Usiminas que decidiram doar parte do seu tempo para compartilhar suas experiências com quem está começando a trajetória pessoal e profissional.

A iniciativa reúne 30 voluntários da empresa e 75 estudantes, que, durante 10 encontros virtuais, vão conversar sobre escola, trabalho, carreira, desafios e obstáculos enfrentados pelos jovens, além de trocar experiências sobre diversos temas envolvidos como desenvolvimento pessoal e profissional.

“Realizamos atividades solidárias há mais de 20 anos e, em 2020, demos um salto quando lançamos o VOU – Voluntários Usiminas. Agora, com este projeto de Mentoria, temos a oportunidade de compartilhar nosso tempo, competências e experiências para contribuir com a jornada e fazer diferença na vida de 75 jovens estudantes e na vida do próprio mentor”, diz Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora corporativa de Comunicação e Relações Institucionais da Usiminas e voluntária do Projeto.

A realização dos primeiros encontros da mentoria Plano de Vida foram bem avaliados tanto para os voluntários quanto para os mentorandos. Comprometidos com as atividades, os participantes afirmam terem conseguido extrair do programa pontos positivos que vão ajudar na construção dos próximos encontros e das relações interpessoais e profissionais.

A voluntária e mentora, Natalia Gonçalves Ramos de Oliveira, analista de Recursos Humanos na Usina de Ipatinga, mostrou todo entusiasmos por ter sido uma das selecionadas. “O projeto se conecta aos meus propósitos pessoais. Estou muito animada por poder fazer a diferença na vida de algumas pessoas e eu sei que todos nós, mentoras e alunos, vamos ganhar muito”.

Para Ester de Jesus, estudante da cidade de Itatiaiuçu, de 16 anos, a mentoria é uma oportunidade para vencer vários desafios. “Vejo esse projeto como uma chance para eu ter mais acesso às oportunidades. Sinto que minha condição de ser mulher e negra são desafiadoras. E por isso preciso me esforçar mais e mais”.

VOU USIMINAS

O programa de Voluntariado da Usiminas estruturou e ampliou as ações solidárias desenvolvidas pela companhia. Além de arrecadação de roupas, alimentos e brinquedos, o VOU estimula a participação de colaboradores e colaboradoras da empresa em iniciativas com o compartilhamento de tempo, trabalho e talento. As ações estão reunidas em uma plataforma própria e o engajamento das pessoas é crescente. A Mentoria Plano de Vida tem como objetivo ser um programa de inclusão que gere valor para as comunidades na qual a Usiminas atua e prevê encontros periódicos entre os participantes até o próximo mês de agosto.