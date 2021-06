Inscrições para o Enem 2021 começam nesta quarta (30)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) inicia, nesta quarta-feira (30), o período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Os interessados poderão se inscrever no exame pela Página do Participante até o dia 14 de julho.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga por aqueles que não estão isentos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

Os resultados finais das solicitações de isenção foram divulgados pelo Inep, no dia 25 de junho, e estão disponíveis na Página do Participante.

Todos os interessados em fazer o Enem 2021 deverão realizar a inscrição no exame, isentos ou não.

Com informações do Ministério da Educação