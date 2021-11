A Fundação Aperam Acesita, por meio do Instituto do Inox, encerrou o curso de soldagem TIG que teve mulheres como público-alvo. O propósito da iniciativa foi estimular e viabilizar o ingresso da ala feminina no mercado da solda, alinhado ao Programa de Inclusão com Diversidade, desenvolvido pela Aperam.

“O curso de Soldagem TIG colabora com a quebra de paradigmas mantidos em relação ao exercício dessa profissão. Nosso intuito é expandir a atuação das mulheres nesse segmento do mercado de trabalho gerando oportunidades, desconstruindo o preconceito que existe em relação à atividade de soldagem sempre associada ao público masculino”, relata o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

As participantes do curso de soldagem TIG, estudou conceitos básicos sobre a aplicação dos aços inoxidáveis, as definições da liga de aço inox, o processo de soldagem TIG, a regulagem e operação de máquinas de solda, além de técnicas de acabamento dos aços inoxidáveis, operação de máquinas rotativas e insumos para acabamento polido e escovado, além de operação de máquinas de corte e dobra do aço inox.

Aluna do curso técnico de metalurgia do Cefet, Beatriz Siqueira, de 18 anos, conta que procurou por meio da capacitação ampliar e colocar em prática seus conhecimentos teóricos sobre a solda. “No ano passado, em sala de aula, conheci teorias sobre a soldagem. Agora, com esse curso, pude aliar toda essa bagagem à prática e ainda ter a certeza de que pretendo continuar atuando nessa área, ampliando meus conhecimentos. Já penso em, futuramente, cursar Engenharia Metalúrgica”, sublinha Beatriz.

Lauany Fabian, de 20 anos, conta que após realizar o curso de aprendizagem mecânica, oferecido pela Aperam, se sentiu motivada a realizar o curso de solda TIG. “Esse é um mercado muito amplo, onde a mulher, assim como em todas as outras profissões, pode atuar e garantir seu espaço”, afirma.

PROGRAMA DE INCLUSÃO COM DIVERSIDADE

Desde o ano passado, a Aperam deu um passo importante na evolução da cultura organizacional, buscando ampliar a representatividade e a pluralidade de sua equipe interna, reforçando os valores de respeito às diferenças, por meio de ações de sensibilização para a desconstrução de preconceitos e barreiras dentro de cinco vertentes de diversidade – LGBTQIA+, Gênero, Raças, Gerações e Pessoas com Deficiência.