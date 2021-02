Ipatinga assina convênios de R$ 18 milhões com creches

A Prefeitura de Ipatinga assinou nessa terça-feira (9), contratos com as 30 entidades conveniadas que atuam na Educação Infantil no município. O presidente do Clube de Mães Estrela da Manhã, no bairro Esperança, Francisco Leite, esteve presente no evento e lembrou o quanto é importante a manutenção desses convênios. “Desde o primeiro momento, o atual governo se mostrou receptivo, solícito e aberto ao diálogo, confirmando seu compromisso conosco e com a população”, disse Leite. A cerimônia foi realizada no auditório da Fiemg Regional Vale do Aço.

A parceria garante segurança às instituições para a continuidade de atendimento a mais de 2.800 crianças ipatinguenses com idade entre zero e três anos. No total, o investimento do município será de mais de R$ 18 milhões ao longo de 2021.

O chefe do Executivo enfatizou a importância das creches para o município e reafirmou que o diálogo sempre será a marca registrada da sua Administração: “Desde sempre, um dos pilares para a disciplina e evolução da sociedade é a Educação. E estamos certos de que em Ipatinga as creches conveniadas têm um papel fundamental nessa formação. Não estamos prestando nenhum favor com a assinatura destes contratos, mas cumprindo um dever do poder público em prol da melhoria da qualidade de vida de todos com a valorização destes organismos de apoio numa área essencial. O governo também depende deles para assegurar padrões de bem-estar mais elevados à população, e este ato oficializa esse reconhecimento”, explicou Gustavo.

PLANEJAMENTO

Os novos convênios assinados têm validade até janeiro de 2022. Os recursos repassados são utilizados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para pagamentos de seus profissionais, água, luz e outras despesas básicas, além da aquisição de material didático e até alugueis, em alguns casos.

O secretário Sérgio Mendes salienta que a assinatura do convênio com as 30 creches será fundamental para o atual momento que a Educação do município atravessa. Com a parceria firmada, as creches passam a receber as crianças de três anos a partir do dia 1° de março. As de zero a dois anos começarão a ser recebidas no dia 15 do mesmo mês.

“Hoje foi o marco inicial da retomada das aulas e, como sempre fazemos questão de frisar, será uma retomada consciente e com responsabilidade. Nosso entendimento é que as creches serão fundamentais nesse momento de reorganização, e naturalmente os convênios assinados pelo governo dão tranquilidade às entidades de que estarão caminhando conosco neste futuro próximo”, concluiu o titular da pasta.