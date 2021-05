Ipatinga estabelece controle rigoroso para segurança no retorno às aulas

Para garantir um retorno seguro às aulas nesta segunda-feira (10), a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Educação, definiu novas regras e cuidados a fim de dar prosseguimento ao ano letivo de 2021. O município já dispõe de protocolos sanitários rígidos para evitar a proliferação do vírus da Covid-19 nos ambientes escolares. Diante disso, a Secretaria de Saúde estabelecerá os indicadores para Acompanhamento e Monitoramento da Pandemia Covid-19, por meio de avaliação epidemiológica quinzenal.

O score (levantamento) de risco para contaminação dentro das escolas é realizado por meio de avaliação e acompanhamento dos principais indicadores que balizam a evolução da pandemia no município de Ipatinga.

Com base nesses indicadores avaliados, as atividades presenciais nas escolas podem ser retomadas com 50%, 75% ou 100% de ocupação, desde que seja cumprido o protocolo que orienta todas as medidas de segurança para minimizar ao máximo o risco de contaminação pelo novo coronavírus para alunos, pais, professores e demais funcionários.

De acordo com a médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Carmelinda Lobato, os critérios levados em consideração para definir a quantidade de alunos em sala de aula são as taxas de contaminação e ocupação de leitos no município. Outro ponto é o acompanhamento com relação às internações Covid, envolvendo o número de pacientes que necessitaram de hospitalização nos últimos 15 dias.

“Os scores de pontos são somados de acordo com número de casos confirmados em relação à evolução da pandemia. Nesse momento, ele está em 9 pontos, o que permite uma ocupação de 50% das salas de aulas. Uma pontuação abaixo de 5 permite 100% da taxa de ocupação. Já uma pontuação de 5 a 7 permite uma média de 75% da ocupação”, informa a médica.

ZONA DE EVOLUÇÃO

As definições de quantitativos por sala de aula serão estabelecidas conforme recomendação técnica da Secretaria Municipal de Saúde, observada a Zona de Evolução da Contaminação da seguinte forma:

Zona 1 = 50% da ocupação – máximo de 20 alunos por sala;

Zonas 2 e 3 = 70% da ocupação – máximo de 27 alunos por sala;

Zona 4 = 100% da ocupação – máximo de 37 alunos por sala.