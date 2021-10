O Colégio São Francisco Xavier (CSFX) recebeu mais de 12 mil inscrições para o preenchimento das vagas no programa Trilhas de Futuro. As bolsas de estudos integrais profissionalizantes faz parte do programa do governo de Minas Gerais que vai capacitar cerca de 40 mil jovens e adolescentes de escolas públicas para atuar no mercado de trabalho por meio da formação técnica gratuita a partir deste ano.

“É um orgulho imenso fazer parte de um projeto tão importante para a formação educacional de jovens por meio da inclusão social. Esse apoio do governo do Estado vai estimular a profissionalização de adolescentes em um momento delicado que estamos vivendo no nosso país e no mundo. Não somente as bolsas integralmente gratuitas, mas a oferta de ajuda financeira com transporte e alimentação é uma forma de dar mais acesso à formação destes estudantes”, comenta a coordenadora de cursos do CSFX Técnico, Blenda Rangel de Carvalho.

Ao final do processo seletivo, 632 alunos foram matriculados nos cursos técnicos de Administração, Enfermagem, Mecânica, Análises Clínicas e Estética e serão realizados na modalidade presencial, respeitando as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 e têm duração de um ano e meio.