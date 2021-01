Matrículas nas escolas de Timóteo começam no início de fevereiro

Os pais de alunos da rede municipal de ensino de Timóteo devem ficar atentos para o período de matrícula nas escolas do município. Neste ano a matrícula acontece entre os dias 1º a 12 de fevereiro. Nessa segunda-feira (18) foi divulgada pela Secretara de Estado de Educação a relação de alunos cadastrados e as respectivas escolas onde deverão fazer a matrícula para o ano letivo de 2021. O início das aulas está programado para 22 de fevereiro.

Em 2020, a Secretaria de Estado de Educação unificou a sistematização das informações, ao contrário dos anos anteriores quando o Município fazia o seu próprio cadastro. No ano passado o cadastro foi realizado pela internet entre os dias 16 de novembro e 16 de dezembro por meio do Sucem (Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula). A lista pode ser conferida em https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br/.

A matrícula obedece ao zoneamento garantindo o direito da criança e do adolescente estudar próximo da sua residência. Timóteo possui 6 mil alunos na rede municipal; são 18 escolas municipais e 12 creches conveniadas.

INCONSISTÊNCIAS

Algumas inconsistências estão sendo observadas na listagem de alunos/escolas divulgada pelo Estado. É que alguns nomes de alunos ficaram de fora dessa relação. O alerta é da gerente de Normatização Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rejaine Mafra.

Para corrigir as possíveis inconsistências, no dia 25 de fevereiro será divulgada uma nova relação com os estudantes que por ventura tenham ficado de fora da primeira listagem. Os alunos da rede municipal que não tiveram os nomes divulgados na primeira relação poderão procurar a escola mais próxima da sua casa – conforme o zoneamento – no dia 18 de fevereiro para efetuar a matrícula. No ato da matrícula, é obrigatória a apresentação pelos pais dos documentos pessoais, comprovante de endereço e o encaminhamento impresso para comprovar que o aluno foi indicado para aquela escola.

“Os pais não precisam ficar preocupados, pois os seus filhos não ficarão sem vaga nas escolas. O aluno que não recebeu o seu encaminhamento ou não fez o cadastro poderá procurar a rede municipal a partir do dia 18 de fevereiro para fazer matrícula. Podem ficar tranquilos que todos os alunos serão alocados”, disse Rejaine.

ÚLTIMA CHAMADA PARA AS MATRÍCULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IPATINGA

A Secretaria de Educação de Ipatinga abriu nessa segunda-feira (18), a última chamada para o comparecimento dos pais de alunos, a fim de realizar matrículas na rede municipal de ensino, relativas ao ano letivo de 2021. O prazo foi estendido somente até a próxima sexta-feira (22).

Os pais ou responsáveis deverão comparecer às escolas, munidos da certidão de nascimento e cartão de vacina do aluno, além de comprovante de residência e documentação própria.

A chamada para o comparecimento teve início em novembro, estendendo-se até o dia 15 de janeiro. Entretanto, em virtude do não comparecimento de todos os pais, está sendo realizada uma última chamada para comparecimento às escolas mais próximas dos estudantes.