Minas disponibiliza três mil vagas em cursos de qualificação para mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) lança a campanha “Minas pela Igualdade de Gênero”, que conta com uma série de atividades, como oferta de três mil vagas em curso de capacitação, publicação dos cadernos de “Oportunidades de Qualificação, Geração de Renda e Desenvolvimento de Liderança” e “Referências Técnicas para Centros de Atendimento Especializado às Mulheres dos Municípios”.

Também fazem parte da programação transmissões ao vivo e o seminário virtual, “Encontro Estadual dos Centros de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência”, além da realização da 1ª Carreata pela Vida das Mulheres que acontece em Belo Horizonte e em vários municípios no interior do estado.

A partir desta segunda-feira (8), a Escola de Formação em Direitos Humanos, da Subsecretaria de Direitos Humanos da Sedese, dá início às inscrições no Curso de Formação em Direitos das Mulheres, que está disponibilizando três mil vagas. As pessoas interessadas têm até 23/3 para garantir a oportunidade no endereço serdh.mg.gov.br/inscricao. A qualificação terá início em 26/3.

Já está disponível também no portal SER-DH, o Caderno de “Referências Técnicas para Atuação Profissional nos Centros de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência” e o “Catálogo de Oportunidades de Qualificação, Geração de Renda e Desenvolvimento de Liderança para Mulheres”, que reúne projetos e oportunidades de forma a contribuir para o enfrentamento das desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho.

ARTIGOS E CARREATA

O portal SER-DH disponibiliza, ainda, artigos com temas relacionados às mulheres, além de um quiz com perguntas como a possível aplicabilidade da Lei Maria da Penha às mulheres trans e a diferença entre violência moral e psicológica.

Organizado pela Assembleia Legislativa, em parceria com mais 51 entidades incluindo a Sedese, o evento “Sempre Vivas: a luta das mulheres em tempos de pandemia”, tem como tema neste ano o impacto da pandemia de Covid-19 na luta das mulheres. A programação será virtual e contará, ainda, com o lançamento de um edital de fotografia e veiculação de vídeos e podcasts.

Ainda nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulheres da Sedese, junto com a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, participará da 1ª Carreata pela Vida das Mulheres, que sairá da Rua Guajajaras, 1.707, em Belo Horizonte, às 9h30 desta segunda-feira. Também acontecerão carreatas nos municípios da Região Metropolitana e em cidades no interior do estado, com o auxílio das Diretorias Regionais da Sedese.

Além disso, está disponível no canal do Youtube da Sedese, o vídeo “Um panorama das mulheres nas políticas públicas de esporte”, que apresenta as mulheres que atuam na política de esportes da Sedese.