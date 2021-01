Modelo educacional de Fabriciano pode ser adotado por município vizinho

A Secretaria de Governança Educacional de Coronel Fabriciano, recebeu nesta quinta-feira (28), a visita do prefeito de Rio Piracicaba Augusto Henrique da Silva (Cidadania), secretários de Educação, Governo e de Administração, acompanhados de uma equipe pedagógica para mostrar as práticas e políticas públicas desenvolvidas na área da educação municipal.

“Rio Piracicaba tem interesse em aplicar as metodologias de sucesso desenvolvidas aqui e práticas exitosas que ajudaram a elevar os índices Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, acima das metas planejadas”. O prefeito do município e seu secretariado foram recebidos pelo secretário de Governança Educacional, Carlos Alberto Serra Negra; a gerente do Sistema Municipal de Educação, Cristina Soares; e a gerente Pedagógica, Neuza Viana.

Fabriciano apresentou aos visitantes os investimentos feitos nos últimos quatro anos na educação e a adoção do Sistema Aprende Brasil. Além disso, Serra Negra explicou ao prefeito as medidas adotadas para a retomada das aulas presenciais com grandes resultados para os alunos e professores, respeitando os protocolos sanitários.

Foi feita uma apresentação expositiva pelo Secretário Carlos Alberto Serra Negra, mostrando o desenvolvimento que os alunos da rede pública municipal tiveram ao longo dos anos, sob a gestão do prefeito Marcos Vinicius. A melhora na pontuação do IDEB, a desburocratização na relação escola e secretaria e os cuidados com a alimentação escolar. A política nutricional do município vem sendo adotada por outros municípios.

“A visita foi muito favorável, tivemos a chance de trocar experiência e de alguma forma estamos fazendo com que outros municípios se interessem pela nossa organização, metodologia e a prática pedagógica e nossa política educacional dentro de nossas escolas”, diz Carlos Alberto Serra Negra.

Logo após a apresentação, Augusto Henrique da Silva e sua comitiva visitaram duas unidades educacionais – CMEI José Pinto e Escola Argeu Brandão. No final, foi aberto um canal para a realização de visita técnica no município de Rio Piracicaba, juntamente com a prefeitura, secretarias e representantes da empresa Vale.