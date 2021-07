Novo vídeo da campanha Heróis contra a Covid incentiva hábitos saudáveis

O combate à pandemia da Covid-19 passa também pelo enfrentamento aos vilões da saúde emocional, causados tanto pelo receio da própria doença quanto pelo isolamento social. O último episódio da campanha educativa “Heróis Contra a Covid” aborda práticas saudáveis para prevenir e tratar problemas como pânico, tristeza, ansiedade e depressão, que têm afetado a saúde mental de crianças e adolescentes. A campanha educativa é patrocinada pela Usiminas e realizada pelo Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O vídeo já está disponível na Plataforma Educativa do Instituto Usiminas e pode ser acessado pelo link: https://bit.ly/HeróisContraCovidSaúde

Ao lado dos médicos da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) – o psiquiatra da Infância e Adolescência André Toledo e o pediatra Fabiano Tebas -, a contadora de histórias Raquel Vieira, a Flora Manga, convida crianças, familiares e educadores a se unirem em uma corrente de prevenção aos vilões da saúde mental. O tema também foi abordado pelos especialistas em uma Live realizada em abril deste ano, no YouTube da Usiminas, sobre os efeitos da pandemia no estado emocional das crianças e adolescentes. O vídeo segue disponível na plataforma https://www.youtube.com/watch?v=CgUMu2ChUvQ)

QUINTA ESTRELINHA

Ao assistir ao último episódio da websérie, as crianças poderão marcar a última estrelinha da sua ficha de treinamento e ganhar a sua carteirinha de “Herói contra a Covid”, fazendo parte da “Liga Contra a Covid”. A “ficha de treinamento” foi criada para envolver as crianças na campanha de mobilização e também está disponível para download na Plataforma Educativa do Instituto Usiminas, no mesmo link dos vídeos.

A campanha educativa “Heróis Contra a Covid” parte do universo dos super heróis para abordar formas de prevenção e combate à pandemia. Nos quatro primeiros vídeos da websérie, a contadora de histórias Raquel Vieira, a Flora Manga, convida as crianças, seus familiares e educadores a adotarem as práticas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, como uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento social e práticas saudáveis.

Escolas de redes públicas e particulares de Ipatinga e região, Itatiaiuçu, Itaúna, Santa Luzia e Mateus Leme, em Minas Gerais, Cubatão e região da Baixada Santista, no estado de São Paulo, além do público das redes sociais participam da mobilização da campanha educativa, utilizando o vídeo nas aulas remotas.