O futuro da educação é online

Desde março de 2020, a educação brasileira vem precisando se adaptar a um novo cenário, que muitos chamam de “novo normal”. Com a chegada da pandemia de Covid-19, as escolas precisaram fechar suas portas para as aulas presenciais e se reinventar para continuar seu trabalho de forma remota.

Diante desse desafio, a saída foi investir em uma tendência que já vinha forte em nosso país, o ensino a distância (EAD). Em 2019, 63,2% (10.395.600) das vagas ofertadas foram nessa modalidade, entre as 16.425.302 disponíveis para o nível de ensino, no total.

Os dados do Censo da Educação Superior de 2020, com números de 2019, comprovam esse movimento. De acordo com o documento, houve um aumento do número de ingressantes em instituições de ensino superior, entre 2018 e 2019, ocasionado, exclusivamente, pela modalidade a distância, que teve uma variação positiva de 15,9% entre esses anos. Já nos cursos presenciais houve um decréscimo de -1,5%.

Durante a pandemia, dados da Unesco apontam que 1,6 bilhão de crianças passaram a ter aulas online – seja no sistema híbrido ou em tempo integral –, um total que representa 94% dos estudantes do mundo todo. Destes, 48 milhões vivem no Brasil.

Além de ser uma alternativa nesse período turbulento, o ensino a distância traz inúmeras vantagens frente ao presencial. As mensalidades têm preços mais atrativos, o aluno tem maior segurança e comodidade para assistir às aulas e total flexibilidade de horários. Outro fator primordial é o fato de o diploma dos cursos online terem a mesma validade do presencial. Assim, o aluno faz a mesma faculdade, com as mesmas matérias e exigências por parte do MEC, sem nada que diferencie um diploma do outro.

Com esse novo cenário de oportunidades, as instituições que já vinham apostando no ensino online podem seguir confiantes no aumento dessa modalidade, mesmo após o fim da pandemia. A retomada será lenta e gradual, mas vislumbra-se um crescimento acima do registrado no ano passado.

Para alcançar esse resultado, é necessário continuar investindo na qualidade do trabalho, mantendo o foco na excelência. É preciso ter uma estrutura específica para oferecer um ensino diferenciado aos alunos na modalidade on-line, com equipes docentes extremamente qualificadas e tecnologia de ponta.

O mercado evoluiu e, com ele, as instituições de ensino também precisam evoluir. Com planejamento, é possível se reinventar e sair da crise ainda mais fortalecidos. Afinal, o futuro da educação é online, e ele já chegou.