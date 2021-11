A Olimpíada do Conhecimento, Cultural e Esportiva de Ipatinga (Olicei) de 2021 chegou ao fim na manhã do último sábado (27), com as provas de Conhecimento, que aconteceram no Parque Ipanema, principal cartão postal da cidade.

Neste quesito, as grandes campeãs foram as Escolas Padre Bertollo, do bairro Cidade Nobre (Fundamental I e II – Grupo), Deolinda Tavares Lamego, localizada no Bethânia (Fundamental II – Individual), e Padre Cícero de Castro, do Areal (Fundamental – I Individual).

A Escola Chirlene Cristina Pereira, do Bethânia, ficou com o vice-campeonato nas categorias Fundamental II Individual e Grupo, enquanto as escolas Carlos Drummond de Andrade, do Ideal, e Benvinda Moreira Pacheco, do Caravelas, ficaram em segundo no Fundamental I – Grupo e Individual, respectivamente.

As Escolas Evaldo Fontes, do bairro Forquilha (Fundamental II – Grupo); Nelcina Rosa de Jesus, do Veneza (Fundamental II – Individual); Gercy Benevenuto (Fundamental I – Grupo), do Taúbas, e Padre Bertollo (Fundamental I – Individual), Cidade Nobre, garantiram medalhas de bronze.

“A Olicei 2021 trouxe uma série de novidades envolvendo estudantes, professores e equipes diretivas das 47 escolas municipais, contando com a impressionante marca de mais de 10 mil alunos mobilizados em atividades presenciais e virtuais. Gostaria de parabenizar a equipe da Secretaria Municipal de Educação (SME), que se desdobrou ao longo destes dois meses para que a competição fosse brilhante em todas as áreas. As atividades da última semana, envolvendo Teatro, Música, Dança e agora o Conhecimento foram impressionantes, mostrando o quanto os alunos da rede municipal estão preparados para qualquer desafio”, frisou o prefeito Gustavo Nunes.

TEATRO, MÚSICA E DANÇA

A programação que marcou a última semana dos jogos também contou com os festivais de teatro, música e dança, acontecidos em dias sucessivos no Centro Cultural Usiminas.

No Festival de Teatro, a grande campeã foi a Escola Municipal Evaldo Fontes, do bairro Forquilha, com o espetáculo “A Cabana”, seguida pela Escola João Amparo Damasceno, do Vila Celeste, que apresentou a peça “O Canto do Aracuã”. O terceiro lugar ficou com a Escola Lucinda Fernandes Madeira, do bairro Vila Formosa, com “O Presente de Alice”.

No Festival Musical, venceu a Escola Municipal Márcio Andrade Guerra, do bairro Veneza, com a música “Anunciação”, seguida pela Escola Municipal Benvinda Moreira Pacheco, do Caravelas, que cantou “O Caderno”. O terceiro lugar ficou com a Escola João Reis de Souza, do bairro Limoeiro, com “Se ela dança, eu danço”.

Já no Festival de Dança, a Escola Municipal Levindo Mariano, do bairro Bom Jardim, ficou em primeiro lugar, com a apresentação “Minha Casa”, seguida pela Escola Municipal João Reis de Souza, do Limoeiro, que apresentou “Slave Me”. O terceiro lugar ficou com a Escola Márcio Andrade Guerra, do bairro Veneza, com “Liberdade”.

“Foi uma semana muito especial e que ficará na memória. Nossas escolas se mobilizaram nos últimos dois meses e tenho certeza de que os eventos finais ficaram marcados na história do município. Para mim, que sempre estive na área de educação, é extremamente prazeroso ver nossos alunos como atores, músicos e dançarinos, além de mostrarem muito conhecimento e habilidade como foi na Olimpíada do Conhecimento”, destacou a secretária de Educação de Ipatinga, Patrícia Avelar.