Paraíso publica edital para contratação de profissionais da Educação

A Secretaria de Educação de Santana do Paraíso publicou, na noite de segunda-feira (7), o Edital de 004/2021, relativo ao Processo Seletivo Simplificado para designação e contratação temporária para provimento das seguintes vagas: pedagogo, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), secretária de Escola Municipal, psicólogo, assistente social, professor de Educação Física e motorista (Transporte Escolar).

As inscrições serão realizadas a partir das 00h01min do dia 10/06/2021 até as 23h59 do dia 11/06/2021, exclusivamente pelo portal eletrônico da Prefeitura (www.santanadoparaiso.mg.gov.br). O Processo Seletivo será realizado em única etapa: análise de currículos e documentos afins, de caráter classificatório.

A contratação temporária ocorrerá de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, a partir da homologação do resultado final publicado no quadro de avisos da Secretaria e no portal eletrônico da prefeitura.

A secretária municipal de Educação, Janice Alves da Silva, informa que os candidatos aprovados nesse Processo Seletivo e que forem convocados atuarão nos programas, projetos e serviços da Secretaria Municipal de Educação e suprirão as necessidades de provimento temporário decorrentes de substituições, licenças e afastamentos de servidores efetivos.

A contratação obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos. O Edital 004/2021 está disponível para consulta no Diário Eletrônico de Santana do Paraíso, no portal da Prefeitura.