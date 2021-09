Parceria entre Unileste e InterTV vai preparar estudantes para o Enem 2021

Com o objetivo de elevar o desempenho e contribuir para a preparação dos estudantes para o Enem 2021, O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) e a Inter TV dos Vales (afiliada Rede Globo) lançam o projeto De Boa no Enem.

A ação apresenta-se como um manual para os candidatos por meio do compartilhamento de informações e principais notícias sobre o Exame; dicas; matérias; videoaulas nas quatro áreas de conhecimento cobradas nas provas; além da disponibilização de simulado personalizado on-line, nos moldes da prova oficial; curso de redação completo; e teste vocacional e de personalidade para auxiliar aqueles que ainda possuem dúvidas sobre áreas de afinidade e/ou qual carreira profissional seguir.

“Sabemos que o Enem se tornou uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil, seja em instituições públicas ou privadas. Com o impacto da pandemia muitos estudantes, principalmente os concluintes do ensino médio, sentiram o efeito no processo de ensino-aprendizagem por ficarem tanto tempo sem atividades letivas. O projeto se insere nesse contexto, de oportunizar maior vivência com o mundo Enem, dando condições para que esses possam se preparar ainda mais para o Exame por meio do De Boa no Enem”, confirma o reitor do Unileste, Dr. Genésio Zeferino.

COMO FUNCIONA

Os candidatos e demais interessados em conhecer e aproveitar os conteúdos gratuitos oferecidos pelo projeto poderão conferir todas as informações na editoria De Boa no Enem, dentro do portal do G1 Vales (https://g1.globo.com/mg/vales-mg/de-boa-no-enem/). No endereço, o estudante ficará por dentro das informações e dicas, que serão postadas até os dias do exame.

Para a criação das videoaulas que serão lançadas durante o projeto, por exemplo, foi criada uma curadoria pedagógica no Unileste a fim de que os assuntos abordados sejam coerentes ao exame do Ministério da Educação e reiterem pontos-chave que podem cair na hora da prova, assim como dicas sobre como ganhar tempo na análise e resolução das questões, entre outros. Segundo a coordenadora pedagógica do Unileste, Me. Maria Aparecida de Silva Souza, “os candidatos do Enem enfrentam uma série desafios, por isso é necessário estar preparado e desenvolver também habilidades socioemocionais”, pontua. Semanalmente, de outubro a novembro, as videoaulas serão disponibilizadas no portal do G1 Vales.

ENEM 2021

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o maior exame para ingresso no ensino superior do país. E, neste ano, um pouco mais de 3,1 milhões de pessoas foram inscritas. As notas do Exame podem ser usadas para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de ser utilizado também como forma de ingresso em instituições privadas de ensino superior.

O Enem é composto de quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, e uma redação em Língua Portuguesa. As provas objetivas são divididas entre as seguintes áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, que abrange Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação; Ciências Humanas e suas Tecnologias, que aborda as matérias de História, Geografia, Filosofia e Sociologia; Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com questões de Química, Física e Biologia; e Matemática e suas Tecnologias, com a parte de exatas.