Pesquisa por implantação de cursos é realizada em Ipatinga

A Secretaria de Educação de Ipatinga em parceria com o polo municipal do programa UAB (Universidade Aberta do Brasil), disponibilizou à população um formulário com detalhamento dos cursos oferecidos por universidades na modalidade Ensino a Distância (EAD) ligadas ao organismo. O objetivo é pesquisar quais são as formações que mais despertam interesse o que têm maior demanda entre os estudantes locais.

O Polo UAB de Ipatinga está ativo desde 2007, funcionando no prédio da tradicional escola Padre Cícero de Castro, no bairro Areal, e é operacionalizado em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e universidades.

Atualmente, as escolas parceiras são a Universidade Nacional de Brasília (UnB), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), somente para cursos de extensão.

“A atual Administração trabalha intensamente, lançando mão dos melhores equipamentos, métodos e os mais capacitados profissionais, para fazer da Educação do município uma educação de ponta. Com este formulário, saberemos o interesse de nosso munícipe em relação aos cursos ofertados e que modalidades ele gostaria que fossem implantadas. Conhecidos estes dados, caberá ao governo atender a essas demandas”, ressaltou a secretária de Educação, Patrícia Avelar.

O QUE É O POLO UAB?

O Polo UAB é, basicamente, uma estrutura acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo para as atividades de ensino e aprendizagem dos cursos e programas de Educação a Distância (EAD), de responsabilidade das Instituições de Ensino Superior (IES).