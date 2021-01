Portal da Cidadania lança curso gratuito sobre o Programa Criança Feliz

Já está disponível no Portal da Cidadania o curso “Programa Criança Feliz: planejando as ações”, elaborado por meio de uma parceria entre a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi), a Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância (SNAPI) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS). O conteúdo é oferecido na modalidade a distância e dá direito a certificado.

As aulas abordarão importantes pontos sobre o trabalho em equipe, como ética, moral, empatia, confiança, motivação e sigilo profissional. Também serão apresentadas ferramentas de planejamento estratégico, avaliação e organização de tempo. O intuito é oferecer conhecimentos que auxiliarão o trabalho dos visitadores, supervisores e multiplicadores do programa Criança Feliz.

O curso é voltado a profissionais atuantes no Criança Feliz e demais profissionais da rede socioassistencial, contudo qualquer cidadão interessado no tema pode acessar as aulas. O Portal da Cidadania oferece, atualmente, 30 cursos e diversos tutoriais sobre Primeira Infância, Assistência Social, Programa Bolsa Família, entre outros.

Caso tenha dificuldade para acessar o conteúdo, envie um e-mail para suporte.ead@mds.gov.br.

Com informações do Ministério da Cidadania