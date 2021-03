Prefeitura adia retorno das aulas do Maternal I e II em Ipatinga

Por questão de precaução contra a Covid-19, a Prefeitura de Ipatinga informou que irá adiar o início das aulas das turmas do Maternal I e II (de zero a dois anos de idade) na rede pública e privada, previsto para o dia 15 de março, próxima segunda-feira.

O adiamento se deu após diálogo mantido pelo prefeito Gustavo Nunes com lideranças do Fomenti – Fórum Municipal de Entidades de Ipatinga e do poder Legislativo, representado pelos vereadores Professor Ney e Professora Mariene.

Nas reuniões que ocorreram durante esta semana, foi considerada e definido o adiamento neste momento, para o público específico de zero a dois anos, tendo em vista, que são crianças, que pela idade reduzida requerem mais cuidado e um contato mais próximo dos professores. Dentre outros fatores, o quadro delicado do nível de ocupação das UTI’s no município, que é impactado em quase 50% por pacientes de outras cidades também influenciou na decisão.

O prefeito Gustavo Nunes destacou que o governo acatou ponderações apresentadas sobre o assunto, “uma vez que o diálogo é a principal bandeira de nossa administração”. Ele acrescentou: “Consideramos que os argumentos são pertinentes, e assim a Administração entendeu ser razoável retardar o início das aulas dessas turmas até que o índice de ocupação das nossas UTI’s seja mais confortável”.