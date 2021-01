Santana do Paraíso define calendário da volta às aulas

O calendário escolar de Santana do Paraíso, para o ano de 2021, já está definido. As aulas serão retomadas de forma remota, em razão da pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (28), pela secretária municipal de Educação, Janice Alves da Silva. A rede municipal de Santana do Paraíso trabalha com a Educação Infantil (Materna I e II e Pré-Escola de 4 e 5 anos), o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O calendário da Educação Infantil estabelece que o início do semestre escolar começa no dia 1º de fevereiro, somente para o planejamento de professores, formação continuada destes profissionais e reuniões tecnopedagógicas. O ano letivo (para os alunos) começa no dia 22 de fevereiro.

Já o calendário do Ensino Fundamental I e da EJA definiu o início do semestre escolar para 3 de março, voltado para o planejamento. No dia seguinte, 4 de março, começa o ano letivo.

Janice Alves afirma que “o calendário escolar foi organizado de forma a garantir os 200 dias letivos e uma carga horária anual nas diferentes modalidades de ensino”. A secretária informa, ainda, que o retorno às aulas, de forma presencial, ainda será analisado pela administração municipal.

Janice esclarece que as atividades escolares para este ano letivo serão distribuídas em breve. “A secretaria municipal de Educação ainda irá comunicar às famílias quando elas poderão ir às escolas pegar as atividades. Todos serão comunicados antes do início do ano letivo, por meio dos grupos de WhatsApp criados pelas escolas e dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Santana do Paraíso”, afirma.