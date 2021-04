Senai lança escola para aperfeiçoamento profissional em audiovisual

O Senai-MG acaba de lançar três cursos online de aperfeiçoamento profissional em Audiovisual: Iluminação e Cenografia para Espetáculos e Audiovisual; Áudio para Música e Produções Audiovisuais e Instalações Elétricas para Produções Audiovisuais e de Entretenimento. No formato 100% online, os alunos podem estudar de onde quiser e ter acesso as melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Os cursos têm carga horária de 80 horas e profissionais com grande referência no mercado, como Gabriel Pederneiras, Filipe Pederneiras, André Cabelo e Marina Arthuzzi irão ministrar os cursos.

Na quarta-feira (28), vai acontecer a live de Lançamento da Escola Senai para o Audiovisual. No evento, você vai poder conhecer um pouco do mercado do Audiovisual e vamos receber a Debora Ivanov, ex-diretora da Ancine.

Advogada e produtora audiovisual, Ivanov foi sócia da Gullane Entretenimento por 15 anos. Em outubro de 2015 passou a integrar a Diretoria colegiada da Ancine. Ficou interinamente no cargo de presidente da Ancine até janeiro de 2018. Sua trajetória inclui a realização de mais de 60 obras audiovisuais e mais de 200 prêmios. Foi diretora executiva do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo (Siaesp). Foi membro do Conselho Consultivo da SPCine, empresa pública de cinema vinculada à prefeitura e ao governo do Estado de São Paulo. Por indicação do Conselho Superior do Cinema foi titular do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Fundou e foi diretora Executiva voluntária do Instituto Querô, organização sem fins lucrativos, dedicada à capacitação e inserção no mercado audiovisual de jovens em situação de risco social na região portuária de Santos. É fundadora do +Mulheres Lideranças Femininas do Audiovisual Brasileiro.

Confira a programação:

Dia 28/04 – Quarta-feira – 19h – Online – youtube.com.br/fiemgoficial

-Apresentação Institucional do Projeto da Escola Senai de Audiovisual com a presença de Ricardo Aloysio e Silva (Tecnologia e Educação para a Indústria – Senai), Karla Bittar (SesiCultura) e Helder Quiroga (Consultor e Cineasta)

– Aula magna com Debora Ivanov (Ex-Diretora da Ancine)

– Apresentação dos cursos com a presença dos professores André Cabelo (Áudio), Gabriel e Filipe Pederneiras e Marina Arthuzzi (Cenografia e Iluminação) e Cristiano Souza do Nascimento (Elétrica).

Participe, conheça um pouco mais sobre este mercado e venha se aperfeiçoar no Senai.

Evento online e gratuito.