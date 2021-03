Timóteo estende recesso escolar até o fim de março

O vice-prefeito e secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, José Vespasiano Cassemiro, o Professor Vespa, afirmou nesta terça-feira (16) que o Município vai ampliar em mais uma semana o recesso das aulas da rede de ensino. A medida foi adotada com o agravamento da pandemia e estrangulamento do sistema de saúde regional, que já não dispõe de leitos de UTI para atender a demanda de pacientes acometidos com a Covid-19. No início da manhã o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também anunciou novas medidas no Estado com a adoção da chamada onda roxa para tentar frear a circulação do vírus.

No início de março com o aumento de casos positivos e óbitos provocados pelo novo coronavírus, Timóteo suspendeu as aulas na rede municipal de ensino e particular por um período de 14 dias a partir do dia 9 e que se estenderia até o dia 23. Entretanto, o colapso constatado em toda a rede de saúde de Minas Gerais determinou que o recesso se estendesse até o fim deste mês. “Vamos acompanhar a decisão estadual e fechar as atividades escolares até o dia 31. Ao longo dessa e da próxima semana vamos discutir novamente o calendário e avaliar os números da pandemia em nossa cidade e na região para definir o que iremos fazer”, citou Professor Vespa.

A situação dramática do sistema de saúde do Vale do Aço, com o esgotamento de leitos de UTI e a transferência de pacientes para outras cidades, reforçou o posicionamento da Secretaria de Educação pela nova suspensão das atividades escolares. Para tentar dar conta de atender à demanda, nos últimos sábado e domingo, o Centro de Referência à Covid-19 de Timóteo abriu as portas e atendeu nos dois dias 320 pacientes.

Ao mesmo tempo, os leitos de UTI e enfermaria no município estão com superlotação. Nesta terça-feira, por exemplo, a UTI Adulto Covid-19 estava com 100% da sua ocupação; enquanto a UTI’s Adulto Geral a ocupação era de 75% e a Enfermaria Covid, 77,78%.