Unileste oferece bolsas de 50% para a graduação

O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) oferta bolsas de estudo com desconto de 50% no valor das mensalidades, durante todo o curso, por meio do Programa de Incentivo à Graduação (PIG). O Edital do benefício está disponível no site inscricao.unileste.catolica.edu.br/incentivo-a-graduacao, e os interessados podem se inscrever até o dia 12 de julho.

O benefício é exclusivo para estudantes calouros (ingressantes do primeiro período dos cursos) matriculados no segundo semestre de 2021, na modalidade de ensino presencial – exceto ingressantes do curso de Odontologia. Os participantes devem estar aprovados em um dos processos seletivos do Unileste, seja pelo Vestibular Digital ou aproveitamento da nota do Enem, e devem comprovar renda familiar per capita (por pessoa do grupo familiar) de até dois salários mínimos.

A bolsa de estudos é válida para toda a graduação, desde que o estudante cumpra as exigências legais vigentes nos editais de renovação, como presença nas aulas e rendimento acima da média de aprovação.

Com 52 anos de história, o Unileste se tornou a maior e melhor instituição de ensino superior do Vale do Aço e um dos melhores Centros Universitários do estado de Minas, de acordo com o MEC, o Ranking do Guia do Estudante e o Ranking Universitário da Folha de São Paulo.

Hoje, o Centro Universitário conta com mais de 20 cursos de graduação nas áreas de comunicação, gestão e negócios, saúde, engenharias e educação, e possui um corpo docente com 92% de mestres e doutores. A Instituição ainda oferece cursos de pós-graduação e opções de formação e atualização profissional na modalidade Educação a Distância (EAD). Com dois campi, Coronel Fabriciano e Ipatinga, o Unileste contempla parque tecnológico atualizado, o maior acervo físico e digital de livros em suas bibliotecas (mais de 80 mil), Centro Esportivo, Teatro, auditórios, museu, capela e mais de 100 laboratórios para atividades acadêmicas.

Além disso, o Unileste utiliza metodologias de ensino inovadoras e ativas, incentiva a pesquisa, projetos voltados para atendimento à comunidade e programas de intercâmbio universitário.

As inscrições para o Vestibular Unileste 2021.2 já estão abertas e podem ser feitas no site vestibular.unileste.edu.br. O candidato poderá escolher ingressar por meio do Vestibular Digital ou aproveitando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (são aceitas notas das edições do exame de 2015 a 2020).

Edital: inscricao.unileste.catolica.edu.br/incentivo-a-graduacao

Prazo: 12 de julho

Mais informações: (31) 3846-5500 e atendimento@unileste.edu.br