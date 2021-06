Unileste promove debate sobre valores da masculinidade

Os estudantes dos cursos de Psicologia e Direito do Unileste, por meio do Projeto de Extensão Grupo Reflexivo para Autores de Violência contra a Mulher, promovem, na próxima sexta-feira (18), roda de conversa com o tema: Questionando a honra masculina. O encontro tem início às 19h e contará com a participação do mediador de conflitos do governo do estado de Minas Gerais, e fundador do grupo reflexivo de gênero SobreNós, Juliano D’Angelo.

O objetivo da atividade é discutir a relação entre a honra e valores masculinos e a violência contra a mulher, além de questionar o lugar de privilégio do homem e propor uma reflexão sobre essa postura para construir uma sociedade mais respeitosa e aberta ao diálogo, bem como superar as disparidades de gênero.

De acordo com o coordenador do Projeto de Extensão e docente do curso de Psicologia do Unileste, Dr. Antônio Honório Ferreira, eventos como este têm papel fundamental para desconstrução do machismo estrutural em nossa sociedade. “Acredita-se que o homem está em uma posição superior, e que não deve ser contrariado. E, a partir daí, surgem as consequências danosas dessa crença na relação com outros homens e, principalmente, com as mulheres. O que propomos é uma revisão desse pensamento que pode converter-se em violência”, afirma.

O evento acontecerá em ambiente virtual, transmitido pelo Youtube (www.youtube.com/watch?v=vXn3D5Fnvbk), e será aberto à comunidade. O público poderá participar do debate por meio de perguntas, depoimentos, entre outros.

SOBRE O PROJETO DE EXTENSÃO

O projeto Grupo Reflexivo para Autores de Violência contra a Mulher foi criado em 2019 para atender, por meio de medidas socioeducativas e de responsabilização, homens que figuram como agressores nos processos de violência doméstica que tramitam na Vara Criminal e da Infância e Juventude das Comarcas de Coronel Fabriciano e de Timóteo. Os encontros e rodas de conversa são mediados pelos estudantes do projeto, com acompanhamento de docentes dos cursos de Psicologia e Direito do Unileste.

A iniciativa caracteriza-se como uma intervenção psicossocial e jurídica, de caráter interdisciplinar, realizando grupos reflexivos com os homens encaminhados pela justiça e organizando rodas de conversa voltadas para o público em geral. “O Grupo promove a autorreflexão do autor da violência a respeito da prática delituosa. O intuito é promover a mudança de paradigmas enfrentando as causas da violência de gênero, e não somente as consequências”, explica a professora do curso de Direito, Ma. Maruza Cruz Pinto Lima, que também coordena o projeto.

Serviço:

Roda de Conversa: questionando a honra masculina

Data: 18/06 (sexta-feira)

Horário: 19h às 22h

Local: Youtube – www.youtube.com/watch?v=vXn3D5Fnvbk

Convidado: Juliano D’Angelo, mediador de conflitos do governo do estado de Minas Gerais, e fundador do grupo reflexivo de gênero SobreNós.