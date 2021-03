Volta às aulas: turmas de Maternal III iniciam atividades em Ipatinga

Em mais uma etapa de cumprimento da programação do Plano Municipal de Retorno Gradual às Aulas, de acordo com calendário e condições aprovados pelo Conselho Municipal de Educação, foram retomadas nesta segunda-feira (1º), em Ipatinga, as atividades escolares das crianças de três anos, matriculadas em turmas do Maternal III na rede pública e entidades conveniadas.

As escolas, que já iniciaram o ano letivo desde o último dia 22, receberam, além dos alunos do Maternal, a segunda leva dos estudantes inscritos na Educação Infantil, além dos matriculados no Ensino Fundamental I e II e Pré-Escolar I e II da Educação Infantil, que na primeira semana assistiram às aulas de forma remota, cumprindo assim o revezamento especificado pelo sistema híbrido.

Todas as unidades escolares foram especialmente preparadas para receber os estudantes cujas famílias optaram pelo ensino presencial, nesse primeiro momento. Os alunos foram recepcionados inclusive com números musicais e personagens de teatro em alguns dos educandários.

TRABALHO SÉRIO

A diretora da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) da Vila Formosa, Simone Santos, destacou a importância da segurança nessa volta às aulas. “Para mim é uma honra estar à frente deste trabalho, principalmente neste contexto de pandemia. Seguir o protocolo sanitário é algo fundamental, pois não há como recebermos as crianças sem proteção. Acreditamos que à medida que o nosso trabalho seja desenvolvido, os pais que ainda estejam reticentes em mandar seus filhos para a escola verão que estamos preparados. Estamos nos empenhando ao máximo para garantir a segurança dos alunos e pedimos que confiem no trabalho sério que vem sendo feito”, concluiu.

As escolas contam com ‘dispensers’ de álcool em gel em pontos estratégicos, cartazes com orientações sobre como proceder em tempos de pandemia e, ainda, tapetes sanitizantes. Para a hora do lanche, foi montado um biombo de acrílico, a fim de proteger cada aluno de possíveis contaminações em contatos diretos.

Ao chegarem e ao saírem dos estabelecimentos, os pequenos são orientados por profissionais acerca de procedimentos padrões, como os distanciamentos e uso das máscaras. Os professores e demais servidores que compõem a comunidade escolar receberam Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).

ORGANIZAÇÃO

“A retomada das aulas tem evidenciado um trabalho brilhante dos nossos profissionais. Tem ocorrido de forma muito organizada, proporcionando tranquilidade a todos. O resultado se revela bastante efetivo devido aos cuidados especiais adotados. As escolas têm sido um local muito seguro. Estamos nos cercando das prevenções necessárias e ajudando na contenção do avanço da pandemia. Ao mesmo tempo, propiciamos aos estudantes a oportunidade de continuar evoluindo em aprendizado e socialização. Nossas escolas são preparadas, fiscalizadas e as crianças estão seguindo à risca todos os protocolos. Hoje foi a vez do Maternal III, mas já estamos preparados para receber também as turmas de Maternal I e II”, destacou o prefeito Gustavo Nunes.

Conforme a programação do Plano Municipal de Retorno Gradual às Aulas, no dia 15 de março será a vez do início das atividades das turmas de Maternal I e II (de dois e um ano de idade) e Berçário.