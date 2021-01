Aula de Yoga e Delivery de Livros na programação virtual do Instituto Usiminas

O primeiro Em Casa o Instituto Usiminas de 2021 já começa trazendo boas vibrações, com a aula de Yoga online, ministrada pelo professor Gessé Rosa. A aula vai ao ar nesta sexta-feira (8) e pode ser acessada gratuitamente pelo Instagram (@institutousiminas) e pelo Facebook (facebook.com/institutousiminas).

Diretamente da rampa de voo livre, na Serra da Viúva, em Santana do Paraíso, Gessé ensina exercícios para cuidar da saúde do corpo e da mente, que auxiliam no controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, além de melhorar o equilíbrio.

Toda programação do Instituto Usiminas é realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

DELIVERY DE LIVROS

A Biblioteca Central de Ideias (BCI) do Instituto Usiminas continua disponibilizando o empréstimo de livros, por meio do serviço de entrega gratuita. O Delivery de Livros é feito toda terça-feira pelo motoboy literário do Instituto Usiminas, com devolução agendada para 15 dias após o empréstimo, também recolhido pelo mesmo entregador. Os livros são entregues em um pacote específico da Biblioteca Central de Ideias, onde também devem ser devolvidos.

O acervo de títulos disponíveis pode ser consultado pelo site www.institutousiminas.com/acervobiblioteca. Para empréstimos, é necessário fazer a reserva antecipada dos títulos, pelo e-mail bibliotecacentraldeideias@usiminas.com ou pelos telefones (31) 3824-3849 e (31) 98437-3330 (somente ligações).

PLATAFORMA EDUCATIVA

Educadores, estudantes e famílias também podem aproveitar os diversos conteúdos da Plataforma Educativa do Instituto Usiminas, lançada em dezembro. Com programação cultural e formativa, a plataforma é uma extensão da Ação Educativa do Instituto Usiminas e seus equipamentos culturais e pode ser acessada gratuitamente pelo site educativoinstituto.usiminas.com.

Pelo espaço virtual é possível ter acesso a espetáculos, shows, filmes, oficinas, narração de histórias, conversas e visitas virtuais às exposições, que integram os programas da Ação Educativa do Instituto Usiminas, voltados para todas as idades, do bebê ao idoso. As oficinas e atividades do Arte em Família, Arte para bebês, Arte para a Terceira Idade, acervo da Biblioteca Central de Ideias, cursos do Programa de Formação para Educadores e Arte-educadores também estão disponíveis, e com tradução em Libras.