Central de Ideias disponibiliza mais de nove mil títulos pelo Delivery de Livros

Embora os espaços do Instituto Usiminas estejam fechados, os amantes da literatura continuam a ter acesso às obras da Biblioteca Central de Ideias do Instituto Usiminas, por meio do Delivery de Livros. O serviço de entrega em domicílio, que chegou a 500 títulos emprestados em 2020, alcançou cerca de 250 usuários. A iniciativa é realizada pelo Instituto Usiminas com o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Entre os mais de 9 mil títulos disponíveis na Biblioteca Central de Ideias, os infantis, de psicologia, autoajuda e literatura brasileira e estrangeira foram os mais requisitados pelos usuários. A lista dos livros mais emprestados traz o best seller “O Milagre da Manhã”, de Hal Elrod, o romance “Doutor Fausto: a vida do compositor Adrian Leverkühn narrada por um amigo”, de Thomas Mann, o de autoajuda “Mindset: A nova psicologia do sucesso”, de Carol Dweck, o infantil “Chapeuzinho amarelo”, de Chico Buarque ilustrado por Ziraldo, e o clássico romance “Grande sertão Veredas”, de Guimarães Rosa.

O acervo da Biblioteca Central de Ideias pode ser consultado pelo site https://www.institutousiminas.com/acervobiblioteca/. E, para ter acesso ao empréstimo por meio do Delivery de Livros, é necessário fazer a reserva antecipada dos títulos escolhidos pelo telefone (31)3824.3849 ou pelo e-mail bibliotecacentraldeideias@usiminas.com. A entrega é gratuita e feita toda terça-feira, pelo motoboy literário, entregador do Instituto Usiminas. A devolução dos livros é feita 15 dias após o empréstimo, também por meio do entregador.

MÚSICA NO EM CASA

Andressa Moreira (voz) e Fabiano Cruz (violão) estão de volta ao Em Casa com o Instituto Usiminas para embalar o público com sucessos nacionais e internacionais na atração “Andressa Moreira Voz e Violão”. O programa Em Casa com o Instituto Usiminas tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O vídeo vai ao ar nas redes sociais do Instituto Usiminas, nesta sexta-feira (22). No repertório do show, os músicos apresentam sucessos da música popular brasileira, samba de raiz, bossa nova e soft rock. Acompanhe pelo Instagram (@institutousiminas) e Facebook (Facebook.com/institutousiminas).