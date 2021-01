Grupo 3 de Teatro comemora os 15 anos com espetáculo online

Em comemoração aos 15 anos de criação do Grupo 3 de Teatro, a Mostra de Teatro de Ipatinga recebe a companhia em sua programação teatral, de forma virtual. No Domingo (24) às 19h, o espetáculo “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante” ganha formato online, que conta com participação ao vivo das atrizes, além de cenas gravadas no teatro e cenas da webserie que estreou em outubro de 2020.

“Quinze anos é uma data muito simbólica. É bonito de ver o quanto a gente produziu e como fomos nos modificando”, comemora Débora Falabella, fundadora do grupo ao lado do diretor artístico Gabriel Fontes Paiva e também da atriz Yara de Novaes. “Fazer esse aniversário neste momento nos exigiu uma reinvenção que transformasse as coisas que já tínhamos em outro tipo de espetáculo. Apesar das dificuldades, nos sentimos muito estimulados pela necessidade de criar”, conclui Falabella.

SOBRE A PEÇA

A peça “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante” estreou no final de 2019, em São Paulo, com texto de Silvia Gomez, direção de Paiva e com Débora e Yara no elenco. Na trama, enquanto aviões de várias partes do mundo decolam e aterrissam, a vigia do KM 23 de uma rodovia abandonada encontra, jogada no asfalto, uma garota que delira após ser violentada naquela noite estrelada. Um drama corriqueiro no Brasil, já que a cada dez minutos uma mulher é vítima de estupro.

Com linguagem não realista e poética e humor ácido, o texto discute as relações de dominação e resistência, de conflito e poder, praticadas pela humanidade desde tempos imemoriais. “Terminei este texto no final de 2018, mas ele começou a se materializar mesmo em 2015, dia após dia, diante do aumento dos casos de estupro e violência contra a mulher no Brasil, histórias que temos visto tomar as notícias. Acho que a peça é um desabafo, alegoria, uma resposta artística a essa realidade”, revela Silvia Gomez que foi indicada ao Prêmio Shell pelo trabalho.

Após a apresentação acontece um momento de bate-papo com as atrizes, em que público e elenco poderão interagir e debater sobre o tema da peça, trocar experiências e ideias. A duração é de até 30min.

A Mostra de Teatro tem a chancela do Governo do Estado de Minas Gerais, através da Lei de Incentivo à Cultura de MG, o apoio do Instituto Usiminas e o patrocínio da Usiminas.