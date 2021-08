Comida di Buteco entra na reta final no Vale do Aço

O maior concurso gastronômico do Brasil está chegando em sua reta final, no Vale do Aço. Os interessados em conhecerem os botecos participantes ou pedirem o petisco em sua casa, têm até domingo, dia 22, para apreciar mais esta edição do evento.

“Em breve saberemos qual o melhor boteco do Vale do Aço, de acordo com as votações realizadas durante o concurso. Do dia 30 de julho a 22 de agosto, os 13 participantes foram avaliados em relação ao petisco participante da disputa, atendimento, limpeza e temperatura da bebida”, explicou Ione Couto, coordenadora do Comida di Buteco.

Após 4 adiamentos em função da pandemia, os donos dos botecos tiveram que se adaptar e se reinventar, e o resultado, de acordo com José Wilson, veterano no evento, foi positivo. “O Comida di Buteco está sendo um sucesso! Tivemos que reforçar a segurança de toda equipe e dos nossos clientes, e o resultado não podia ser melhor! Estamos praticamente batendo nosso número de vendas do petisco participante em relação às outras edições! Isso mostra que o público do Vale do Aço aprovou de vez o evento”, disse José Wilson, proprietário do Galpão.

Em relação ao delivery, o resultado não foi diferente: “Já trabalhávamos com o delivery das porções tradicionais e foi uma novidade muito bacana inserir o prato do concurso como opção. Tivemos uma aceitação muito boa, adicionando esta opção para o cliente poder participar do concurso, sem sair de casa”, afirmou José Wilson.

Para Wagner Demian, do Bar do Waguinho, a avaliação também foi positiva. “Notamos um público diferente no nosso bar, um público diversificado, que através do concurso veio conhecer o petisco. Esta foi a nossa primeira participação e ficamos muito satisfeitos! Aguardamos a edição do ano que vem para participarmos novamente”, afirmou.

A lista dos botecos participantes estão disponíveis no site www.comidadibuteco.com.br – Vale do Aço – Butecos.