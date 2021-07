Expo Maisvip Noivas & Festas retoma mercado de eventos no Vale do Aço

A Expo Maisvip Noivas & Festas de Minas, em sua nona edição, reabre o mercado de eventos na Região Metropolitana do Vale do Aço. A feira será realizada nesta quarta e quinta-feira(28 e 29), de 18 às 23 h, no Clube Morro do Pilar em Ipatinga. Nenhum setor sofreu mais que o de eventos nessa pandemia. Já são mais de 14 meses de remarcações, dificuldades e incertezas. No entanto, já há sinais reais de melhora com o avanço da vacinação no Brasil. Esta deverá ser a única feira de negócios do ano de 2021 do Vale do Aço, tendo em vista que as maiores já foram remarcadas para o próximo ano como a Feiraço (maio), Expo Inox (junho), Expocoop (julho) e Expo Usipa (Julho/22).

NOIVAS E FESTAS

A entrada no evento é gratuita e exclusiva para noivas e noivos. Para acessar o evento, a noiva ou o noivo e seu convidado (a), deverão fazer o cadastro no site www.maisvip.com.br. Para concorrer aos prêmios oferecidos pela feira, devem baixar o APP da MaisVip e clicar no link show de prêmios, fazendo um breve cadastro.

Serão sorteados R$ 10.000,00 para 10 sortudas gastarem com os fornecedores da feira e vários outros prêmios.

“Nossos clientes sofreram demais com tantos adiamentos, cancelamentos e incertezas. A feira que reconhecidamente é um local de fechar negócios, é hora de os empresários lotarem as suas agendas para 2022 e 2023. Isso certamente vai dar o fôlego que eles precisam para reerguer seus negócios tão prejudicados na pandemia.” – ressalta o organizador do evento, Bruno Freire.

– Sabemos que a pandemia ainda não acabou, mas com o avanço da vacinação em nossa região, a tendência é que tenhamos um segundo semestre muito mais promissor do que o primeiro para nosso setor e que, em 2022, esse assunto seja parte da história da humanidade e não prejudique mais a economia. – assinala Freire.

A feira terá pouco mais de 50 fornecedores de festas e eventos oferecendo produtos e serviços com condições especiais e a expectativa da MaisVip é que 800 noivas passarão pelo salão do clube nos dois dias de evento.

– O que não podemos, é desistir da realização de nosso evento, que a propósito, precisa acontecer para que ajudemos no processo de reaquecimento do mercado. Afinal, a confiança volta aos poucos com ações assim. E tudo vai acontecer dentro dos protocolos estabelecidos pelo município de Ipatinga. Por se tratar de uma feira de negócios, o público é circulatório e não aglomera em momento algum. – finaliza Bruno.