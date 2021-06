Higienização das mãos é tema do quarto episódio da campanha Heróis contra a Covid

A campanha educativa “Heróis Contra a Covid” chega à quarta fase alertando para a importância da manutenção rigorosa das medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Conduzido de forma lúdica e interativa pela contadora de histórias Raquel Vieira, a Flora Manga, o quarto vídeo ensina o público, em especial as crianças, a higienizar as mãos da forma correta. A campanha é patrocinada pela Usiminas e realizada pelo Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O quarto vídeo está disponível na Plataforma Educativa do Instituto Usiminas e pode ser acessado pelo link https://bit.ly/3ztknLM. As três crianças, que participaram dos vídeos anteriores, agora contam com o Super Max, um cãozinho que ajuda os pequenos heróis a responderem as perguntas de um divertido quiz conduzido pela Flora Manga sobre a forma correta de higienizar as mãos, usando água e sabão ou álcool em gel. Outras formas de prevenção, como distanciamento social e uso correto das máscaras foram abordadas nos vídeos anteriores.

FICHA DE TREINAMENTO

Desde o início da campanha, a Usiminas e o Instituto Usiminas convidam crianças a fazerem parte da “Liga Contra a Covid” e se tornarem “Heróis contra o Covid”, baixando a “ficha de treinamento”, onde podem registrar os vídeos já assistidos, marcando com estrelinhas. Os vídeos e a ficha de treinamento estão disponíveis, gratuitamente, na Plataforma Educativa do Instituto Usiminas www.educativoinstituto.usiminas.com.

Escolas de redes públicas e particulares de Ipatinga e região, Itatiaiuçu, Itaúna, Santa Luzia e Mateus Leme, em Minas Gerais, Cubatão e região da Baixada Santista, no estado de São Paulo, além do público das redes sociais participam da mobilização da campanha educativa, utilizando o vídeo nas aulas remotas.