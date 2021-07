Ipatinga publica decreto autorizando público no Ipatingão

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, publicou na noite de ontem (6), no Diário Oficial, o Decreto nº 9.720, que possibilita a frequência de público em eventos realizados no Estádio João Lamego Netto, desde que cumpridas normas sanitárias específicas. O mesmo documento disciplina ainda a utilização de saunas em clubes sociais e esportivos.

De acordo com o decreto, o estádio poderá receber público limitado a 15% de sua capacidade de lotação, que hoje é de 22 mil espectadores. Para terem acesso ao palco esportivo, as pessoas devem estar utilizando máscaras, respeitando em seu interior o distanciamento de 1,5 metro, que equivale ao espaçamento de duas cadeiras para cada uma ocupada. Por outro lado, os organizadores dos eventos devem disponibilizar álcool gel em pontos específicos, além de sinalizar as cadeiras vagas que não podem ser ocupadas.

Para tomar a decisão, o chefe do Executivo se baseou nos números controlados com relação à pandemia no município, obtidos graças a uma série de ações eficazes da gestão municipal para frear e reduzir os índices de contaminação. Ele mencionou ainda a necessidade de retomada gradual de atividades em setores que foram muito sacrificados em função de um longo período de restrições imposto pela proliferação da Covid-19 devido aos riscos de aglomerações.

“Nosso intuito é sempre agir em várias frentes para que consigamos alcançar pontos de equilíbrio entre a saúde e a economia. Primamos pela proteção, a segurança da população, e ao mesmo tempo avançamos na flexibilização de segmentos que há tempos têm sido sacrificados” – explicou Gustavo. “Não podemos esquecer que, para que fosse possível permitir eventos e agora liberar público no Ipatingão, trabalhamos muito, nos preparamos com medidas eficientes de contenção do vírus. Além dos números concernentes à pandemia estarem controlados na cidade de Ipatinga, neste momento, sempre em busca de dar celeridade à vacinação, já avançamos para o público de 40 anos acima, sendo Ipatinga um dos municípios mineiros à frente na faixa etária de imunização”, acrescentou o prefeito.

O presidente do Ipatinga Futebol Clube, Nicanor Pires, comentou: “Nós, que vivemos do esporte, que respiramos este ambiente todos os dias, sabemos quanta falta faz o público nos estádios. O prejuízo não é só financeiro, uma vez que nossa torcida é muito atuante e, sem ela, nosso desempenho também é muito afetado. Quero agradecer à administração municipal pela atitude inovadora e por tudo o que fez até aqui para que os números da pandemia fossem controlados e este momento fosse possível”.

Embora o município tenha decretado a liberação para público no Ipatingão, para que a partida do próximo sábado (10), entre Ipatinga e Tupynambás, válida pelo Módulo II do Campeonato Mineiro, seja realizada com público, é necessário o aval da Federação Mineira de Futebol (FMF). Nesse sentido, o clube local notificou a entidade sobre a publicação do decreto, aguardando agora o seu aval.

OUTROS PONTOS

Além da liberação de público no Estádio João Lamego Netto, o uso de saunas em clubes sociais e esportivos passa a ser permitido com 50% de sua lotação e distanciamento de 1,5m.

Feiras, estandes, exposições e congêneres também terão que seguir uma série de protocolos. Há regras como controle do fluxo de visitação, demarcação de posições nas filas, recomendação de retirada de ingressos por meios eletrônicos, instalação de barreiras e distanciamento de 2m entre os estandes ou barracas.