No próximo domingo (5), o Parque Ipanema recebe a Parada Pet Ipatinga, com Cãominhada, benção dos animais, feira de adoção e outros atrativos para os pets. O evento acontece das 8h às 13h, na área dos galpões do Parque Ipanema. A entrada é gratuita.

A Parada Pet de Ipatinga conta com o apoio da Prefeitura de Ipatinga, Polícia Militar, faculdades Pitágoras e Unileste (por meio dos seus cursos de Medicina Veterinária), entre outros.

O evento oferece grande variedade de atividades e atrações relacionadas aos pets, como Cãominhada, benção dos animais, feira de adoção, talk pet, concursos do maior e menor dog, vira-lata mais simpático e dog cosplay.

Além das ações recreativas, haverá ainda a aplicação gratuita de 1.200 doses da Vacina V8, que imuniza os cães contra seis tipos diferentes de doença, entre elas a cinomose.

O evento, sem fins lucrativos, é amparado e motivado pelas Leis municipais 4.208 e 4.239/2021.