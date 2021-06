Paraíso libera eventos com horário estendido e medidas de segurança

O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, assinou na última sexta-feira (18), o Decreto 1.074, que altera dispositivos do Decreto 1.056, que dispõe sobre a reclassificação do município para a onda amarela. Com a publicação do novo decreto, eventos realizados na cidade poderão ultrapassar o horário de meia noite. Contudo, deverão ser respeitados os protocolos sanitários, principalmente o distanciamento adequado (sem contato físico), a utilização obrigatória de máscara e álcool em gel e a aferição de temperatura na entrada do local, observando, ainda, as deliberações da Resolução nº 45 da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), que instituiu em Minas Gerais o “Selo de Evento Seguro”, que permite eventos como shows e semelhantes, com público correspondente a 50% da capacidade total do estabelecimento.

Bruno Morato ressalta que o Decreto Municipal 1.074 é um gesto de reconhecimento à importância do setor de eventos para a economia de Santana do Paraíso, mas sem descuidar das medidas de segurança sanitária, que têm o objetivo de evitar o aumento da transmissão da Covid-19.

“Tendo em vista que o estado já tem o protocolo do Selo de Evento Seguro e dispensou os eventos da obrigatoriedade de manter um horário mais restrito, não faz sentido nosso município manter a restrição de horário. Além disso, a gente espera que as pessoas sejam conscientes e cumpram esse protocolo, que inclusive será fiscalizado, e mantenham as normas de proteção. Não podemos descuidar do setor de eventos, que é importante para a nossa economia, mas, para trabalhar, os profissionais desse setor devem adotar um protocolo mais restrito de segurança”, afirma Bruno Morato.