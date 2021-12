Continuam as mudanças na má fase da Globo. Em provável nova dança das cadeiras no já desacreditado jornalismo da emissora, Michelle Barros, que comanda o Bom Dia SP, como substituta de Rodrigo Bocardi, é cotada para ficar no lugar de Renata Vasconcellos, em eventual mudança na bancada do Jornal Nacional.

Segundo o portal NaTelinha, Michelle, que tem 42 anos, vem ascendendo de forma meteórica dentro da emissora da família Marinho, onde estreou em 2016. Recentemente, ela entrou no radar da cúpula de jornalismo da casa para substituir Renata.

No entanto, ainda não há planos para que isso aconteça. Se confirmada, será uma das alterações de maior impacto dos últimos tempos dentro da Globo.