Tem início o “Comida de Buteco”

Pela primeira vez na história do concurso Comida di Buteco, após quatro adiamentos em função da pandemia, o maior evento nacional de gastronomia terá início nesta sexta-feira, dia 30, em todo Brasil, com foco no delivery.

Na Região Metropolitana do Vale do Aço, 14 participantes encaram o desafio, que conta com iniciativas inéditas. “Além do serviço de tele entrega, esta edição conta com a possibilidade de reserva de mesas através da plataforma Tagme, disponível no site do concurso. O objetivo é que os botequeiros possam agendar com segurança sua ida ao boteco participante, acessando, inclusive, o cardápio virtualmente”, explicou Ione Couto, coordenadora do concurso. “Lembramos que temos representantes das quatro cidades da região metropolitana: Ipatinga, Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso, e cada boteco deverá seguir as regras de funcionamento de acordo com as diretrizes dos governos municipais”, acrescentou.

Estreante no concurso, Vera Lúcia, proprietária do Pops Bar, comentou sobre sua participação. “Esta é a nossa primeira vez no concurso, que será muito bem vindo neste período desafiador que nós, donos de botecos, enfrentamos devido à pandemia. Além do delivery, preparamos a nossa equipe e ambiente para oferecer todas as medidas de segurança para o público do concurso. Aproveito para convidá-los para conhecer o nosso prato, elaborado com uma deliciosa costelinha e mandioca”, disse.

DINÂMICA

Nesta primeira etapa, elege-se o melhor boteco do Vale do Aço. Além do público visitante, um corpo de jurados, de forma anônima, comparece aos botecos participantes, avaliando quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. “O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados os outros 50%”, explicou Ione. “Como elegemos o melhor boteco e não o melhor petisco, os pedidos de delivery não poderão receber a avaliação através dos votos”, acrescentou a coordenadora.

Na segunda etapa, em setembro, cada campeão das cidades participantes passarão por uma nova avaliação, e elege-se, assim, o melhor boteco do Brasil, que será conhecido e premiado no mês de outubro.