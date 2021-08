12º Departamento de Polícia de Ipatinga homenageia delegados aposentados

O Chefe do 12º Departamento de Polícia de Ipatinga, o delegado Gilmaro Alves, recebeu na tarde dessa quarta-feira (18), uma comitiva de delegados aposentados da Região Metropolitana do Vale do Aço para um café. Essa foi a primeira reunião promovida pelo projeto “Reencontrando Bons Amigos” que tem como objetivo oportunizar a integração entre os servidores.

“Sabemos que você, após tantos anos de dedicação e trabalho árduo, está aproveitando a tão merecida aposentadoria. Em breve, agendaremos um momento agradável para recebê-lo em um café, para que possamos conversar sobre as boas memórias, o que deixou saudades e até mesmo sobre medidas que poderiam contribuir com possíveis melhorias neste Departamento de Polícia. A Polícia Civil de Minas Gerais reconhece o seu importante papel no crescimento e no fortalecimento institucional e se coloca à sua inteira disposição”, essa foi a dedicatória enviada aos delegados no convite.

Os colegas foram recepcionados pelo delegado geral, Gilmaro Alves Ferreira, chefe do 12º Departamento de Polícia de Ipatinga, pelo ex-chefe do Departamento, delegado geral, Gilberto Simão de Melo e pelo delegado do Núcleo Correcional Delegado Especial, Fernando José Barbosa.

Durante a reunião, os delegados foram homenageados com entrega de Certificado de Agradecimento e lembranças do Departamento. Logo após as homenagens, os delegados fizeram apresentações e agradeceram pela atitude inédita do novo chefe de Departamento, e entregaram uma nota de agradecimento assinada por todos os presentes.

Segundo Dr. Gilmaro, é possível que haja outros encontros, não apenas com as carreiras de delegados, mas também com escrivães, investigadores e demais classes da Polícia Civil. Em sua fala, disse ainda que “sábio é o homem que sabe avançar, aproveitando a sabedoria e a experiência dos acertos passados”.

Participaram do encontro os delegados aposentados: Francisco Pereira Lemos , Walter Joviano de Aquino, Inácio Luiz Gomes de Barros, Isaías Pontes de Melo, Eustáquio Leite, Isaías Rosa, Robson Matos Esteves, Alexsander Esteves Palmeiras, Geraldo Magela de Morais, Elder Chantal de Almeida, Maurício Silva Correia, Eunice Teixeira Lott de Oliveira Arlindo Duarte e Moacir de Castro Araújo.