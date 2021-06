Ação da Usiminas pela Diversidade é reconhecida em premiação

A Usiminas recebeu menção honrosa em sua primeira participação no prêmio WEPs Brasil 2021 – Empresas Empoderando Mulheres. A premiação tem o objetivo de incentivar e reconhecer empresas que promovem a cultura da equidade de gênero e o empoderamento da mulher no Brasil. A iniciativa é promovida pela Plataforma WEPS, da ONU Mulheres e Pacto Global (Princípios de Empoderamento Feminino). Na edição de 2021, o Prêmio Weps Brasil recebeu inscrições de 159 empresas.

A companhia foi reconhecida pela atuação de seu Programa de Diversidade e Inclusão que tem a equidade de gênero como um dos cinco pilares de atuação. Desde o lançamento do programa em 2019, a Usiminas conseguiu dobrar a participação de mulheres nos cargos de liderança – de 5,5% para 11% – e também registrou avanços importantes no tema, como a ampliação da licença maternidade, a criação de espaços para lactantes e a realização de mentoria e coaching para colaboradoras como preparação que as mulheres possam desenvolver seu potencial e alcançar novos postos na carreira.

Para seguir avançando, uma das metas ESG da companhia é alcançar 10% de mulheres na área industrial até 2022.