As intensas chuvas que caíram sobre a região nos últimos dias trouxeram desgastes e deterioração em muitos trechos da malha urbana do município de Ipatinga. Diante da situação, a prefeitura vem executando ações de operação tapa-buracos, de forma ininterrupta, em vias principais e secundárias da cidade.

Os trabalhos vêm sendo realizados por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), sendo atendidos prioritariamente locais com maior fluxo de veículos e utilizados em itinerários de ônibus, além de outros pontos precários identificados, seja pela própria administração ou a partir de indicações da comunidade.

De acordo com a secretaria, os reparos nos locais mais caóticos vêm sendo feitos diariamente e para viabilizar as intervenções, um novo processo licitatório foi aberto pela administração municipal, tendo a empresa ganhadora do certame proporcionado significativo incremento na restauração da malha asfáltica com a mobilização de pessoal e equipamentos. Segundo ele, em apenas 20 dias foram suprimidos mais de 800 buracos em 12 bairros, e os trabalhos seguem em ritmo vigoroso.

INDICAÇÕES DE PONTOS CRÍTICOS

Vale ressaltar que a população ainda pode contribuir para a programação das equipes de trabalho entrando em contato com o governo para sugerir locais necessitados.

A Semop informa que os atendimentos têm priorizado demandas apresentadas pela comunidade em razão do período chuvoso, e elas devem ser encaminhadas por meio da Ouvidoria do município. Os pedidos podem ser formulados pelo telefone 156 ou e-mail (ouvidoria@ipatinga.mg.gov.br). A prefeitura disponibiliza ainda o número 3829-8198 para registro das solicitações.