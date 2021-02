Aciapi e CDL de Ipatinga encaminham doações para Santa Maria de Itabira

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga encaminharam, nesta sexta-feira (26), as doações arrecadadas ao longo desta semana para Santa Maria de Itabira, onde centenas de pessoas ficaram desalojadas e perderam seus pertences em decorrência da forte chuva que atingiu a cidade no último sábado (21). As doações serão entregues para a administração municipal, que será responsável pela distribuição dos donativos.

O presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, informou que nessa semana foram arrecadadas 71 cestas básicas de alimento e dezenas de sacolas com roupa, que foram enviadas para Santa Maria de Itabira por meio de um caminhão. “Ficamos contentes pela contribuição de muitas pessoas interessadas em ajudar as vítimas da tragédia em Santa Maria de Itabira. Tivemos uma quantidade satisfatória de doações ao longo dessa semana. Isso mostra como a sociedade sempre pode se unir, em momentos difíceis, em prol de uma determinada causa que visa ajudar o próximo”, afirmou.

Conforme o presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, as entidades vão continuar recebendo doações ao longo da próxima semana em sua sede, como alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas de cama e colchões. “Os interessados em fazer algum tipo de doação podem deixar na sede das entidades, que está localizada na rua Uberlândia, 331, no Centro de Ipatinga. O horário de funcionamento é das 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, e das 8h às 12h, aos sábados. Para mais informações, os interessados podem ligar no número de telefone (31) 3828-5151”, disse.