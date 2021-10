A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga realizaram, na noite da última terça-feira (26), a entrega das honrarias aos Destaques do Ano 2021, durante o evento “Mérito Empresarial”. A cerimônia ocorreu no Centro Cultural Usiminas, no Shopping Vale do Aço, e seguiu todos os protocolos sanitários estabelecidos por decreto municipal. Participaram da cerimônia diretores das entidades, empresários e autoridades políticas, civis e militares.

O prêmio de Destaque Lojista foi entregue para Robert Almeida, proprietário da Livramento Lar & Construção. Na categoria Destaque na Comunidade, o médico veterinário Lélio Costa e Silva, idealizador do projeto Xerimbabo, que recebeu a honraria. Já o troféu de Empresário do Ano foi entregue para Sergio Leite, presidente da Usiminas.

Conforme o Destaque Lojista, Robert Almeida, o prêmio que recebeu tem um significado muito especial. “Ipatinga é uma das 180 maiores cidades do Brasil. Portanto, quando sou homenageado como Destaque Lojista em uma cidade com tamanha dimensão, tem um peso bem maior esse prêmio. Fiquei muito contente e recebi de todo coração”, afirmou Robert.

O Destaque na Comunidade, Lélio Costa e Silva, disse que essa homenagem representa todo seu compromisso com os animais e com o meio ambiente. “A minha meta de vida é salvar os animais e cada vez mais me sinto responsável em fazer isso. Quero agradecer a todas as pessoas que me parabenizaram neste evento e também agradecer a Aciapi-CDL por ter me concedido essa homenagem muito importante”, disse Lélio.

Já o Empresário do Ano, Sergio Leite, ressaltou que esse título representa um momento muito especial de sua vida. “Gostaria de dizer que recebi essa homenagem em nome de toda equipe da Usiminas, porque graças ao trabalho de cada funcionário, que nós podemos avançar, enfrentando desafios e construindo soluções. Essa honraria que a Aciapi-CDL nos concede é motivo de muita honra e muita alegria”, pontou Sergio Leite.

RECONHECIMENTO

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, destacou que também é função das entidades reconhecer o trabalho e o esforço das pessoas no município de Ipatinga. “Nós estamos muito felizes por realizar um evento como esse, que para nós é muito gratificante. É uma sensação muito boa homenagear essas pessoas por seu trabalho feito ao longo dos anos. Em nome de toda diretoria, agradecemos todos os participantes do evento e todos os homenageados que aceitaram receber esses prêmios pessoalmente”, afirmou.

GRATIDÃO

Segundo o presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, essa foi uma oportunidade para reafirmar gratidão por essas pessoas que fizeram um trabalho extraordinário ao longo de toda sua jornada. “Quando fazemos uma homenagem ao Destaque na Comunidade, Destaque Lojista e Empresário do Ano contribuímos muito para valorizar a história de todas essas pessoas e também da cidade de Ipatinga, onde ocorre a atuação dessas personalidades. Agora nós vamos continuar trabalhando no desenvolvimento econômico de nossa cidade, tendo boas expectativas para esse período de fim de ano”, pontuou.

COMENDA “RINALDO CAMPOS SOARES”

Durante o evento “Mérito Empresarial”, também houve a entrega da comenda “Dr. Rinaldo Campos Soares”, que homenageia demais personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação. Foram contemplados com a comenda: Amarildo José de Assis (ex-presidente da CDL de Ipatinga), Cláudio Zambaldi Oliveira (ex-presidente das entidades) e o juiz Fábio Torres de Sousa. Essa foi a quinta edição da comenda “Dr. Rinaldo Campos Soares”.