Aciapi e CDL de Ipatinga recebem doações para Santa Maria de Itabira

Devido à tragédia em Santa Maria de Itabira, causada pela chuva nesses últimos dias, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga vão funcionar, a partir desta terça-feira (23), como ponto de coleta de doações para as vítimas em Santa Maria de Itabira. A sede das entidades está localizada na Rua Uberlândia, nº 331, no Centro de Ipatinga.

Os interessados em ajudar podem doar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas de cama e colchões.

O presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, ressalta que as entidades se solidarizam com as vítimas da tragédia em Santa Maria de Itabira e estão dispostas a ajudar os atingidos pela chuva. “A sede da Aciapi-CDL funcionará como ponto de coleta para doações, que serão destinadas para as vítimas em Santa Maria de Itabira, que perderam suas casas e seus pertences em decorrência da forte chuva que atingiu o município entre sábado (20) e domingo (21). As doações podem ser entregues na sede das entidades, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h”, explicou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, salienta que situações delicadas e tristes como essa em Santa Maria de Itabira requerem atitudes solidárias para que os atingidos possam superar esse momento difícil. “É muito importante que cada um faça a sua parte e doe a quantidade que puder. Tenho certeza que toda ajuda para as vítimas será muito bem-vinda. As doações arrecadadas serão destinadas para a Prefeitura de Santa Maria de Itabira, que será responsável pela distribuição dos donativos. Os interessados em mais informações podem ligar no número de telefone (31) 3828-5151”, disse.