Ações promovem melhorias para o turismo na Serra dos Cocais em Fabriciano

Coronel Fabriciano também “guarda” riquezas naturais da região. A Serra do Cocais abriga um importante remanescente de Mata Atlântica, mirantes, cachoeiras, arquitetura tipicamente rural e grupos folclóricos que mantêm viva a tradição dos primeiros moradores do Vale do Aço. Há 18 km do centro da cidade, a Serra dos Cocais é um ponto de encontro daqueles que apreciam o turismo de aventura e a natureza.

Com foco no desenvolvimento do turismo local, pós-pandemia, a Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura trabalha junto ao Conselho Municipal de Turismo (Comtur) num diagnóstico para identificar potenciais, desafios e possíveis ações para a Serra dos Cocais. No início do mês, os novos membros do Comtur, recém-empossados, subiram a serra para uma visita técnica a convite do município para avaliar in locco o estado atual e apontar melhorias para receber o turista.

A iniciativa foi coordenada pelo gerente de Turismo, Waldiney Renato Carvalho (Vavá) e a coordenadora de Equipamentos e Circuitos Turísticos, Emanuelle Cogo Simões. A visita começou no Santuário Nossa Senhora da Piedade, passando pela Capela de São José e de Santa Vitória, Empório da Serra dos Cocais, chegando à Hortaliça do Rancho e Sítios do Simão e das Jabuticabeiras. Além dos esportes radicais, quem visita o local pode adquirir produtos fabricados pela comunidade e conhecer a gastronomia mineira.

Foram avaliados os seguintes itens: Infraestrutura Básica (pavimentação, saneamento básico, iluminação pública, coleta de lixo, transporte urbano, segurança pública e serviços de comunicação – telefonia móvel e fixo e sinal de internet); Equipamentos e Serviços Turísticos (restaurantes, bares e similares, hospedagem, comércio geral, informações e sinalização turísticas) e equipamentos e serviços de receptivo ao turista; Atrativos Turísticos. Cada um destes itens recebeu notas de 1 a 5, e ao final, os conselheiros puderam apontar ainda sugestões e demais considerações.

Adriano Francisco, vice-presidente do Comtur e empresário do Turismo de Aventura, avaliou a iniciativa. “Já atuo na área de turismo, inclusive, aqui nos Cocais. Temos uma direção atuante, atrativos que não deixam nada a desejar para outros lugares e percebemos que os donos de restaurantes, pousadas e afins estão se preparando para melhor receber o turista. É importante apresentar as riquezas para aqueles que ainda não conhecem a Serra dos Cocais e levar conhecimento para melhorar”, elenca.

GESTÃO COMPARTILHADA

O secretário da Pasta, Homero Quinete, destaca a importância do envolvimento dos Conselhos para o sucesso na execução e acompanhamento das políticas públicas no município. “O Comtur está a par de todas as ações da Secretaria. Esse compartilhamento nos ajuda a tomar decisões mais assertivas e agregam a parte técnica – de responsabilidade da Secretaria – para o fomento e fortalecimento do turismo e toda a cadeia de negócios a ele atrelados”, explica.

Os dados, sugestões e observações coletadas serão compilados, avaliados e, na medida do possível, transformados em políticas públicas de fomento e fortalecimento do turismo.

PLANO MUNICIPAL DE TURISMO

O gerente de Turismo, Waldiney Renato Carvalho (Vavá), explica que o Plano Municipal 2021-2024 foi elaborado e aprovado com a participação do Comtur no início do ano. “O documento é uma construção conjunta e prevê ações estratégicas em curto, médio e longo prazo, alinhadas à Agenda 2030 e Plano de Governo 2021-2024”, explica.

Dentre as ações de curto prazo estão construção de fossas sépticas (já em andamento com o Meio Ambiente e com possibilidade de ampliação para novas famílias) e reforma do Mirante da Pedra dos Cem Homens; de médio prazo, implantação de infraestrutura e conservação da Cachoeira do Escorregador para receber o turista; e longo prazo, abertura de novas trilhas, estudo de viabilidade de novas práticas esportivas (voo livre e tirolesa) e estratégias para a conservação.